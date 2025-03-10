Beşiktaş bugün Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakemle ilgili bir karar bekliyor. Bununla alakalı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Konuyu hatırlatalım; G.Saray-F.Bahçe maçını yabancı bir hakemin yönetmesinin ardından, Beşiktaş da Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada özellikle Sloven hakem Slavko Vincic'in görev yapmasını istemişti… Sonrasında federasyona resmi olarak bir başvuru yapmıştı. Bugün federasyonda yönetim kurulu toplantısı var. Konu masaya gelir mi gelmez mi bunu gün içinde göreceğiz. Beşiktaş'ın beklentisi özellikle Galatasaray'la oynayacağı maçta yabancı hakemin düdük çalması.

Geçen hafta TFF yönetimi, hakemlere bir iftar verdi. Burada başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, masasında oturduğu hakemlere, "Artık bu yabancı işi bitti. Bundan sonraki maçlarda yerli hakemlerle yola devam edeceğiz" türünden bir cümle sarf etmiş. Tabi bu resmi bir açıklama değil, masada yapılan bir sohbet sadece... TFF kanadı böyle düşünse de Fenerbahçe, Beşiktaş ve bazı kulüpler yabancı hakem konusunda ısrarcı. Bugün yapılacak toplantıda konu ile ilgili nasıl bir karar çıkar ya da çıkmaz bilemiyoruz ama önümüzdeki süreçte kulis bilgilerine göre yönetim kurulunda yeni istifalar yaşanırsa hiç sürpriz olmaz. Çünkü bu yabancı hakem meselesiyle ilgili farklı görüşler var. Ben, TFF yönetiminin Beşiktaş'ın isteğine olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray- Fenerbahçe maçında bu karar uygulandıysa bundan sonraki süreçte de diğer kulüplerin böyle bir tasarrufta bulunma hakları var… Adaleti savunan TFF kanadı da bunu yapmalıdır.



ŞENOL GÜNEŞ GİDERSE DERTLER BİTER Mİ!

Trabzonspor çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor… Uzun zamandır sorunları var. Ne yaptığı transferlerden yararlanabiliyor, ne oyun olarak istikrar var, ne de sonuç… Tabii ki herkes faturayı Şenol Güneş'e kesiyor. Bu tür durumlarda teknik direktörler bedeli öder, normali bu. Şenol hoca, bir türlü arzuladığı şeyleri yapamadı. Bu tabloda tek sorumlu olamaz, oyuncular da problemli…

Ya birbirlerini ya hocalarını ya da yaşadıkları ortamı sevmiyorlar. Ciddi derecede motivasyon kayıpları var. Hatayspor maçında yenilen gollere baktığınız zaman bunu açık ve net bir şekilde görüyorsunuz. VIP salondan sinema filmi izler gibi pozisyonları ve golleri seyrettiler. Bir doku uyuşmazlığı olduğu gerçek. Yönetim de çare olamıyor, çözüm bulamıyor. Futbolu yönetmek zor iş. O zaman Şenol hoca gibi oyuncular ve yönetim de bu tablonun sorumlusudur. Çözüm yeni bir teknik direktör mü? İşte burası karışık bir durum. Alacağınız her karar bir sonraki adımda sizi bağlayacak ve belki de daha büyük kararlar almanıza neden olacak. Bu sebeple sağlıklı düşünmek, ince eleyip sık dokumak lazım. Lig bitiyor. Arda Turan, Çağdaş Atan, Fatih Tekke sizce şifa olur mu!



NWAKAEME'NİN MEKTUBU!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oyunculara mektup yollamış. Bu isimlerden biri de Nwakaeme. Oyuncu sakat. Trabzonspor'a katkı yapsın diye alındı ama fiyasko transferlerden biri oldu. Bir ay daha yok deniyor, başkan oyuncularını motive etmek istiyor. Açıkçası çok da büyük özveride bulundu maddi anlamda. Ama bunun karşılığını hiç alamadı. Durum böyleyken Nwakaeme'den beklenti içerisinde olmak da bana göre hayalcilik. Hadi şimdi geçirdiği sakatlıklara ve performansına iyi bakalım:

Nwakaeme sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladı. Senelik 1.5 milyon Euro maaş + 500 bin Euro imza parasıyla 2 milyon kazanıyor. Yaklaşık 80 milyon TL...

Sakatlığı yüzünden 12 maçta oynayamadı. Toplamda 6 kez sorun yaşayan oyuncu, geçen sezonki (5) sakatlığını sezon bitmeden geride bıraktı.

Forma giydiği 19 maçın 9'unda ilk 11'de sahada yer aldı. 2 gol-3 asist gerçekleştirdi.

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana maçların %37'sinde sahada yoktu.