Beşiktaş büyük fırtınaların içinden geçip bugünlere geldi.. Sıkıntıları da hâlâ bitmedi.. Lig yarışına haftalar önce havlu attı.. Oyuncular ücretlerini alamadı.. Yönetimler değişti.. Sürekli teknik adam geldi, gitti.. Yanlış transferler yapıldı.. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin her açıdan çok gerisinde kaldı.. Medyada gündemden düştü.. Böyle bir ortamdan sonra Beşiktaş'ta ne bekleniyor ki! Dolayısıyla teknik direktör Solskjaer ne yapacak? Takımı toparladı, bazı futbolcuların performansını yükseltti.. Beşiktaş'ın hedefi, Türkiye Kupası.. Ligde alınan sonuçlardan sonra yıkıp yakacak bir durum yok.. Elbette hatalar var.. Norveçli teknik adam yeni bir hoca.. Bu takımı da kurmadı.. Sosyal medya üzerinden takıma oyuncu da aldırmadı.. Trolleri devreye sokmadı.. Teknik olarak B, C planları şu anda yok.. Beşiktaş'ın Gaziantep ve Konya'ya mağlup olmasının sebebi bu! Takımdaki futbolcular ne kadar iyi olursa olsun ligde bir hedef yok.. Çoğu futbolcu lige havlu atmış.. Sahada olup bitene duyarsız.. Beşiktaş kupada hedefine yürüyebilir.. Bu nedenle siyahbeyazlı taraftarların şu anda yapacağı tek şey var, destek olup bu ligi bitirmek.