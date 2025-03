İlk yarıda F.Bahçe maçı kazandı, ikinci devre kaybetti.. İlk bölümde istekli, arzulu, ciddi ve iştahlı bir takım vardı.. Sarı-lacivertli takım, G.Saray ile önemli bir kupa maçı oynayacağı için de farkı bulduktan sonra ikinci yarı kendini sıkmadı, geri vites yaptı. Mourinho ilk defa İrfan Can'ı 10 numara oynattı.. Yusuf, Skriniar ve Mert stoper üçlüsü görev yaptı.. Skriniar hem golünü attı hem de geriden oyunu mükemmel kurdu. Oğuz Aydın... Milli Takım'ın yeni yıldızı son ana kadar koştu, oyunu hiç bırakmadı. Doğru yer ve zamanda golü attı.. Sağ-sol, her yerde vardı. Enerjisi ve coşkusuyla takımının adeta gizli lideriydi. Portekizli teknik adam, 2. yarı Talisca, En-Nesyri, Kostic ve Szymanski gibi isimleri kenara aldı.. Tamamen rotasını G.Saray maçına çevirdi.. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın olması da sürprizdi.. Çok da iyi oynadı.. Livakovic'i ya G.Saray maçına saklamak istedi ya da "İki kalecim de her an hazır olmalı" düşüncesiyle Bodrum maçında farklı bir tercih yaptı.. F.Bahçe için artık en önemli saat bugün 20.30... Beşiktaş'a dua edecek! Bodrum'a gelirsek; 3 önemli oyuncusu Bardhi, Fredy ve Ajeti'yi 2. yarıda oyuna aldı Morais.. Bu tercih eleştiri konusu oldu. Fredy ikinci yarının yıldızı oldu.. Bodrum, F.Bahçe'yi değil kupadaki Trabzonspor ve ligdeki Alanya maçını düşünüyordu sanki! İkinci yarı bu 3 yıldızın girmesiyle kıpırdandı Bodrum.. Çok pozisyon buldu.. İşte bu bölümde de maçı Bodrum kazandı.. Sonuçta tabelada kazanan F.Bahçe oldu.. Burada oyuna değil artık 3 puana bakılır zaten..