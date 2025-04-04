Son 3 günde futbolda çok önemli şeyler yaşadık. Önce Trabzonspor'a bakalım.. Bordo mavili takım, UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. Daha önce Atalanta'yı eleyerek ilk kez bir Türk takımının adını çeyrek finale yazdıran Trabzon, bu kez sahasında Inter'i dize getirdi. Bu Türk futbolu adına son zamanlardaki en büyük başarıydı. Bataklıkta açan çiçekler gibiydiler… Son zamanlarda futbolumuz sürekli bir gerilim ve kaosun içinde. Son örneği Fenerbahçe-Galatasaray maçı oldu. Ne ararsan vardı sahada. Mourinho'nun, Okan Buruk'un burnunu sıkması, Buruk'un düşüş anları, Portekizli teknik adamın dünya basınının gündemine oturması... Oyuncuların kavgasını saymıyorum bile. Şiddet, yumruk, küfür ne ararsan var! Sürekli kavga, gürültü içinde çırpınıp, Türk futbolunun yapısal sorunlarına yüz çevire çevire nerelere geldik..







Bakın Trabzonspor'un genç oyuncularının hiçbir şeye aldırış etmeden Türk insanının, Türk gencinin neler yapabileceğini gösterdiler. Büyük bir başarıya imza atmalarına rağmen gölgede kaldılar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İnşallah kupaya da uzanacaklar. Papara Park Stadı'nı doldurup rekor kırdılar, gençlerin o masum, temiz ve muhteşem mücadelesine koştular… Hem bordo-mavinin harika çocukları hem de Trabzonspor taraftarları dünyaya örnek oldular. Türk futbolunun lokomotif takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Avrupa sahnelerine havlu attı, yine baharı bile göremedi biliyorsunuz... Kendilerini sorgulayıp, öz eleştiride bulunacaklarına sosyal medyadan yaptıkları ergen paylaşımlarıyla kendi tiyatro sahnelerinde üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Son derbi de bunun tipik bir örneği oldu, öncesiyle, sonrasıyla...







BURUN SIKMA MESELESİNDE NE OLACAK!

Şimdi şu burun sıkma olayına bi bakalım.. Jose Mourinho, Türkiye'ye geleceği için hepimiz "Ne büyük iş.. Vay filan" dedik. Kafamızda, zihnimizde bir kahraman çok büyük bir futbol adamı vardı. Gelin görün ki küçüldükçe, küçüldü.. Yeri geldi konuşmalarıyla, yeri geldi eylemleriyle F.Bahçe'deki kariyerine noktayı koydu. Sezon sonunu bekler mi bilmem ama bu skandal harekete F.Bahçe yönetiminin de asla sahip çıkacağını sanmıyorum. Dış basın bu olayı konuştu.. Gelelim Okan Buruk'a. Büyük bir teknik adam, çok başarılı, şampiyon hoca. Hakemin elini sıkıp giderken hem bir şey söyleyip hem de Mourinho'ya karşı yumruk şov yapması bir tahrikti! İki hoca da muhtemelen PFDK'ya sevk edilir. Okan Buruk da tahrikten gider. Belli bir ölçüde ceza çıkar. Tıpkı daha önceki dosyalarda olduğu gibi. Fakat ne olursa olsun, saha içine konsantre olacağına saha dışındaki olaylarıyla gündemden düşmeyen Jose Mourinho da kendi elleriyle Türkiye kariyerini bitirdi...



ERMENİSTAN VE İSRAİL VAR TÜRKİYE YOK

UEFA'da seçim var. Belgrad'ta futbol dünyası buluştu.. Biliyorsunuz Servet Yardımcı'nın görevi bitti. TFF yeni bir isim vermedi. UEFA'daki en önemli şey İcra Kurulu.. Artık burada resmen yokuz. Peki kim var İsrail ve Ermenistan!.. İsrail 2 yıl, Ermenistan ise 4 İcra Kurulu'nda görev yapacak. Elbette önümüzdeki yıllarda Türkiye olarak büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Mesala önünüzdeki hafta UEFA'nın İstanbul merkezi açılacak. Bunlar güzel ama keşke İcra Kurulu'nda da olsaydık.