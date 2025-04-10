TFF Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar günlerdir tartışılıyor. Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun 3 maçlık cezası yankı buldu. Portekizli teknik adam saldırıdan sevk edilmiş (5-10 maç arası ceza) PFDK, sportmenliğe aykırı eylemden 3 maç ceza vermişti. Dolayısıyla lig maçlarında sahaya çıkma hakkını elde etti. Bu cezanın perde arkasında 4'e 3 oy var.

PFDK BAŞKANI VE 3 ÜYE 'TAHRİK VAR' DEMİŞ

3 üye "Saldırı var, 5 maç ceza almalı" derken, PFDK Başkanı ve diğer 3 üye, "Tahrik var bu nedenle 3 maç ceza almalı" diyor. Nitekim oylama 4-3 Mourinho lehine çıkıyor. Hakem raporunda tahrik şöyle anlatılmış: "Okan Buruk hakemleri tebrik ettikten sonra Mourinho'ya dönerek "Very good referee performance -Çok iyi hakem performansı) dedi, sonrasında da yumruk şov yaptı."

BURUK TAHRİK ETTİYSE NEDEN CEZA ALMADI?

İşte bu satırlardan dolayı Portekizli hocaya indirim yapılmış. Peki tahrik varsa, Okan Buruk niye sevk edilmedi, niye ceza almadı? Sevk yoksa tahrik yok o zaman! İndirim niye var? Mourinho'yu tahrik etmek provokatif bir eylem değil mi? Eylem cezada indirim gerekçesi oluyorsa, Okan Buruk'un da ceza alması lazım! Bu bir çelişki değil mi? Bu soruya nasıl yanıt bulacağız! PFDK'nın verdiği cezaların hepsi hukuki olarak soru işaretleriyle dolu. Tabiri caizse suya sabuna dokunmadılar... Hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye dokunmadılar. Bir denge bu... Bu nedenle insanlar tatmin olmuyor.

BAŞKA ÜLKELERDE BU CEZALAR GEÇERLİ DEĞİL

Kupadaki cezaların kupada çekilmesi de ayrı bir tartışma. Bu isimlerin seneye Türkiye'de olacakları ne malum. Gittikleri ülkelerin federasyonları, bu cezaları tanıyor mu? Ortada ırkçılık, bahis, doping yok. Bunlar olsa cezalar çekilirdi ama şu verilen cezalar Avrupa'da geçerli olmaz. Sonuç: Mourinho'nun yaptığı fiziki eylem kabul edilemez. Tepeden tırnağa yanlış. Sportmenlik dışı değil saldırıdır bu. Okan Buruk'un da yere düşme şekli doğru değil. Tebriği Türkçe yapabilirdi Türk hakemlerine. Ayrıca Galatasaray teknik direktörü yere kendini böyle atmaz.