Galatasaray, Osimhen için papatya falları açarken Fenerbahçe'de Ali Koç kadar konuşulan bir başka isim Jose Mourinho: Kalmalı mı gitmeli mi? Bu soruya yanıt arıyor hem Ali Koç hem de F.Bahçe taraftarı. Ali Bey dışında ''Devam etsin'' diyen yok. Fenerbahçe her sezon teknik adam değiştirdiği için bu sefer istikrar diyor ve Ali Bey, "Mourinho ile devam edeceğiz" diye açıklama yapmıştı.. Aslında hoca bugün "Ben gidiyorum" dese kimse de kal demeyecek.. Özellikle teknik adamlarda istikrar önemli..

Durum böyle olunca Mourinho'nun devam etmesi elbette önemli.. Ama tecrübeli teknik adam ne verdi Fenerbahçe'ye… Koca bir hiç.. Daha önce görev yapan Ali Bey dönemi teknik direktörlerinden bir farkı oldu mu? Hayır! Galatasaray maçlarını kazanamadı, Avrupa'ya havlu attı, lige ve kupaya veda etti. Bakılırsa ortada hiçbir başarı da yok, bir iz de.. Şu anda diyor ki, "Zaten şampiyon sezon başında belliydi. Bu kurgulanmış ve planlanmış." Şimdi bunu söyleyen bir teknik adam gelecek sezona da aynı kafayla başlarsa ne olacak?

Bu taraftara hiçbir şey yaşatmadın. Bugün Fenerbahçe taraftarı hem mutsuz hem umutsuz. Neden gelecek sezona kalsın ki o zaman hoca. Bunu takımın yönetimi görüyor ama başkan Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor.. Gerçekten zor bir karar.. Hem tazminat olarak hem de devam ederse gelecek sezon için… Sözleşmesi devam eden bir teknik adam olarak Mourinho için her gün bir şey yazılıp çiziliyor.. Önce Montella şimdi de Terzic… Montella, Ay-Yıldızlı takımla sözleşmesini feshetmek için 6 maaş ödemesi yeterli.. Terzic boşta.. Genç, aç, disiplinli, heyecan veren bir isim. Eğer bu haberlerin daha fazla çıkmaması da isteniyorsa F.Bahçe kurumsal olarak bir açıklama yapıp, "Biz hocamızla yola devam edeceğiz" demelidir.