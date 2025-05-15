1-Galatasaray maça Trabzonspor'u sahasına hapsederek başladı. Trabzonspor merkezde yeterli atletizme sahip olmadığı için Zubkov ve Nwakaeme üzerinden çıkış aradı. Ancak Zubkov'un hatasını Barış Alper Yılmaz değerlendirdi.

2-Mendy ve Okay ortada ağır kalırken, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Ozan Tufan'ı ön alana baskıya gönderdi. Hatta bu plan sonucu net bir fırsat da yakalayan Ozan'a, karşı karşıya Günay geçit vermedi.

3-Galatasaray, atletizmiyle Trabzonspor'u yordu. Hem hücumda hem orta sahada daha dinamik ve oyunun temposunu ayarlayan taraf Galatasaray oldu.

4-Trabzonspor'da Zubkov ve Nwakaeme etkisiz kaldı, çok pas hatası yaptı. Galatasaray, Nwakaeme'yi iki kişiyle baskıya alıp devamlı top kaybına zorladı.

5-Trabzonspor'un en iyi ismi Batagov'du, Osimhen'e karşı iyi mücadele verdi. Ancak sakatlanıp çıkmasıyla Trabzonspor'un savunması da zayıfladı.

6-G.Saray, merkezde Torreira, Lemina ve Sara ile üstünlüğü elinde tuttu.

7-Yunus, asistleriyle gecenin ismiydi.

8-Fatih Tekke, ilk yarı bu kadar kötü oynayan hücum hattından değişiklik yapmayarak ikinci devreye çıktı. Bitik Nwakaeme'ye umut bağladı.

9- Kulübelerde Okan Buruk maçı öyle yaşıyor ki bunu çıplak gözle izlemeniz lazım. Fatih Tekke için bunu diyemem .

10- Sezonu 2 kupa ile bitirecek G.Saray'ı kutlarım. Taraftarlar takıma muhteşem destek verdi. 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratları da yönetime mesajdı.