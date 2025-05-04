Yabancı futbolcu kuralının değişmesi için Galatasaray, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.. Şampiyon olması halinde doğrudan Devler Ligi'ne katılacak olan ve sükseli transferler kovalayan sarı-kırmızılılar 14 yabancı içindeki iki futbolcu için olan yaş sınırının kaldırılmasını istiyor.. Lisansı geçici olarak çıkartılan İcardi ile birlikte kadrosunda 15 yabancı bulunduran Galatasaray'da kiralık isimlerden Jakobs ve Frankowski'nin zorunlu opsiyonları kullanılacak.. Yani takımda kalacaklar.. Yine kiralık gönderilen Zaniolo, Nelsson, Köhn, Cicaldau ve Morutan ise sezon sonunda geri dönecek. Muslera ve Mertens'in gidecek olacağını düşünürsek, Galatasaray yabancı sayısında sıkıntı yaşayacak. G.Saray dışında Tahkim'e dilekçe veren ve itiraz eden başka kulüp yok. Bu durumda yabancıda şartların değişeceğini sanmıyorum.. Çünkü Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray'ın bu durumu destek görmemiş..



MOURİNHO SON SÖZÜ SÖYLER!

F.Bahçe'nin divan kurulu, 8 gündür konuşuluyor.. Bu toplantıdan iki önemli sonuç çıkmıştı: 1- Ali Koç seçime gitmiyor ve görevine devam edecek.. 2- Jose Mourinho seneye de takımın başında olacak.. Birinci seçenek kesin.. İkinci seçecek ise 'yüzde 100 kalır' diyemiyorum!.. Hocasına destek verip ne olursa olsun takımın başında kalacak diyen çok sayıda başkan, teknik direktörünü kovdu.. Mourinho, bugün Beşiktaş'ı yenemezse, o kalma ihtimali yüzde 50'ye düşer.. Daha Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlar var.. Şampiyonluk şansı mucize ötesi.. Durum böyle ama alınacak sonuçlar Portekizli teknik adamın da kaderini çizer.. Fakat önemli bir detay var burada.. Mourinho'nun kalmak ya da gitmek umurunda değil.. Portekiz Futbol Federasyonu kapısında yatıyor.. İngiltere'den 2 teklif var.. Yani Fenerbahçe, "Hadi yollarımızı ayrılım" dese hiçbir sorun olmaz, para-pul işi çözülür, herkes kendi yoluna gider.. Yani Ali Koç'un açıklamalarına bağlı değil hocanın durumu.. Mourinho son sözü söyler!



OSİMHEN, F.BAHÇE, TRABZON YA DA BEŞİKTAŞ'TA OLSAYDI...

Önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, spor yöneticileriyle sohbet toplantısında transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu ve şöyle dedi: "75 milyon Euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok.." Dün de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel diyebilirdim" ifadelerini kullandı. Nijeryalı futbolcu herkesin dilinde.. Aslında Osimhen, G.Saray'ın rakiplerinde olsaydı bugün yarışın içinde olurlardı. Ekonomi işin bahanesi! Şimdi neredeyse tek başına G.Saray'ı şampiyon yapacak.. Durum böyle iken Fenerbahçe, transfer döneminde kafa karıştırmak için bir hamle yaparsa şaşırmam.. Yaklaşık 200 milyon Euro (vergilerle) maliyeti var.. Yani Türk parasıyla 8.5 milyar TL.. Galatasaray'ın tüm finans gücünü bir futbolcuya harcayacağını hiç düşünmüyorum.. Dolayısıyla siz onun keyfini sürün ve gollerini izleyin.. Bu ifade doğru!