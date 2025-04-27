BEŞİKTAŞ'IN en kariyerli oyuncusu İmmobile... Performansı ve aldığı 6 milyon Euro'luk ücret nedeniyle istenmeyen adam oldu. Başkan Adalı bile ipini çekti. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları 1 haftadır gündemde. Ortada bir sözleşme var. Bu nedenle dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Hatayspor maçında İmmobile 3 gol atsa da kimseyi tatmin etmedi. Sonuçta Beşiktaş'ın daha oynayacağı maçlar var. Eğer üçüncülük hedefi de kuvvetli ise bu işler Mustafa ve Semih ile olmaz! Yani gemi limana yanaşana kadar elinizdeki yıldızları tezgâh altına atmayın. Kısaya hatırlatalım.. Kariyerinde 7 kez gol krallığı yaşayan İmmobile, İtalya Serie A'da 4 defa (2013- 14, 2017-18, 2019-20 ve 2021- 22) bu başarıya ulaştı. 2019-20'de ise 36 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Lazio (2019-20) ve Pescara'daki (2011-12) performansıyla iki kez sezonun oyuncusu seçildi. Torino'dan Dortmund'a 18.5 milyon Euro'ya giderken 2014-15 döneminde kulüp satış rekorunu kırmıştı. Lazio'dayken 2018'de değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.



ALİ KOÇ'UN İKİ ÖNEMLİ KARARI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda adeta meydan okudu. Böyle bir konuşma yapması bekleniyordu. Camianın 'Acaba seçim kararı alır mı?' beklentisinin karşılık bulma ihtimali de yoktu. Çünkü günlerdir özellikle yazılı medyada Fenerbahçe'nin proje haberleri yer alıyordu. Yani yönetimin önemli işleri vardı. Sayın başkanın bir kere şampiyonluk umutları devam ediyor. Elbette daha oynanacak maçlar var. Bu konuşmanın iki önemli detayı vardı: 1- Tribünler bağırsa da çağırsa da sosyal medyada kampanyalar başlatılsa da ben seçime gitmeyeceğim, görevimin başındayım. 2- Jose Mourinho ile ne olursa olsun seneye de devam edeceğiz, hatta bizi şampiyon yapacak. İki söylem için başkan kumarını oynadı. Net olan bu!. Birincisi tribünleri karşısına aldı. İkincisi Jose Mourinho kalan maçlarda başarısız olsa da kalacak sözünü ifade etti. Tabii ki tarih boyunca böyle çok konuşmalar duyduk, yaşadık ama bakıldığı zaman tersi de çoğu zaman oldu. Fakat istikrar adına Portekizli teknik adam ile devam etmek mantıklı bir seçim. Koç, 7 sezonda 12 hoca ile çalışmış. Ve hiçbirinde başarılı olamamış. Durum böyle iken yeni bir maceraya girmek hata olur zaten. Alışma devresini geçiren Mourinho için ikinci sene farklı olabilir. Tribünün olayına gelirsek... Taraftar kızgın ve mutsuz. Bu sefer transfer de kesmez. Başkan Koç, 24 Mayıs 2024'te ne demiş: "Öyle bir takım kuracağız ki, benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak." Başkanın artık bu sözün üzerine ifade edeceği bir cümle de olamaz. Yani taraftarı nasıl mutlu eder, ne umut verir... Özetle sarı-lacivertli camiada tartışmalar bitmez..