Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, A Spor'da çok önemli açıklamalar yaptı. 3 yıl için TFF ile sözleşme imzalayan Portekizli futbol adamı, yabancı hakeme karşı olduğunu söyledi. Asıl bombası buydu! Yabancı bir gelişim direktörü, maçları Türk hakemlerin yönetmesi gerektiğini söyledi. Yani, "Bu yabancı meselesi, Türk hakemlerine zarar veriyor" dedi. İlk kez bu kadar net ifadeler duyduk. Pereira, Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin maçlarında VAR odasında yabancıların olmasını ise şöyle yorumluyor: "UEFA diyor ki siz kendi Türk hakemlerinize güvenmiyorsunuz ve VAR'da yabancı hakemleri görevlendiriyorsunuz, biz niye Türk hakemlerine VAR'ı bırakalım!" Bu cümle büyük bir itiraf! 'Türk hakemliğinin itibarını düzeltmek için VAR'daki yabancı dahil tamamen seneye Süper Lig, Türk hakemlerine emanet edilmeli' diyor Pereira! TFF bunu yapacak mı bakalım!



BİZE SÖRLOTH GİBİ BİR ADAM LAZIM!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, arka arkaya gelen kötü sonuçlar sonrası bombayı patlattı: "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Ameliyat şart." Yani büyük bir değişim istiyor Norveçli hoca. Bunu yapabilecek gücü yok tabi ki, topu başkan Serdal Adalı'ya atıyor. Başkan geçen gün açıkladı: "30 milyon Euro para verdik cebimizden." Yani Beşiktaş'ın 1 kuruş kaynağı yok şu an. Transferi nasıl yapacak? Eldeki futbolcuları nasıl yollayacak? Yine Adalı cebinden bir 30 milyon Euro daha verebilir mi? Bakıldığı zaman hiç de kolay değil. Ama önünüzdeki sezon ameliyat yapılacaksa bunun maliyeti ağır olur. Mesela Alexander Sörloth'un adı gündeme gelmiş. O da Norveçli. Olamayacak bir transfer bedeli an itibariyle. Bu sefer diyorlar ki "Bu özelliklere sahip bir golcü lazım bize." Ameliyat nasıl olur bilmem ama Beşiktaş taraftarını psikolojik olarak ayağa kaldıracak bir bomba transfer olacak. Not: Sörloth, bu sezon Atletico Madrid'de 43 maçta ağları 16 kez sarsıp 2 asist yaptı. Bu maçların sadece 15'inde ilk 11'de başladı, 28'inde sonradan oyuna girdi. Yaz transfer döneminde Villarreal'den 32 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid'e gitmişti.



JOSE MOURINHO BİR YIL DAHA KALACAK

Fenerbahçe'de sezon bitmeden muhasebe işlerine girildi. Hesap-kitap yapılıyor. Özellikle Jose Mourinho'nun durumu merak konusu. Portekizli teknik adamın sözleşmesi 2026 yılını da kapsıyor. Başkan Ali Koç da dünyaca ünlü hocasını göndermeyi düşünmüyor. Yani yönetim gitse de Jose Mourinho, istifa etmediği sürece Fenerbahçe'nin başında kalacak.