Beşiktaş taraftarının yüzü 2 sezondur gülmüyor. Bu yıl tablo daha da kötüleşti. Tüm kulvarlarda siyah-beyazlı takım havlu attı. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sıkıntılı. Yüzü gülse de o da sorunları biliyor. Norveçli teknik adamın ihtiyacı olan tek şey zaman. Bunu imza attığı 19 Ocak'ta da yazdık. Ama Türkiye'deki futbol ikliminde bu sabır yok, olmaz da. Beşiktaş, bu sezonu bir yerde bitirecek iyi da kötü!. Yabancı futbolcular lig bitse de gitsek havasında. Kalan maçlarda bu nedenle nasıl tablo çıkar bilemiyoruz. Başkan Serdal Adalı özellikle finans konularıyla ilgileniyor. Göreve geldiği günden beri yaklaşık 25 milyon Euro para vermiş cebinden!. 1 milyar Lira'yı aşan bir meblağ… Beşiktaş'ın hiçbir ekonomik kaynağı yok şu an. Başkan para vermese maaş dahi ödeyemez.

İMMOBİLE İLE YOLLAR YÜZDE 100 AYRILACAK

Ciro İmmobile ile yollar ayrılacak. Beşiktaş'tan aldığı para yıllık 500 milyon TL'ye yakın. Daha bir sene sözleşmesi var. Beşiktaş gerekirse farkı cebinden ödeyip oyuncuyla mukavelesini feshedecek. 5 milyon Euro'ya alınan Bakhtiyor Zaynutdinov sakat. 1 yılda 5 kez sakatlık yaşamış. 26 maç kaçırmış. Şu anda tendonlarında bir sorun var. Tedavi olmasa da sürekli tekrarlayan bir sakatlık. Gönderilen Giovanni van Bronckhorst'un tazminat bedeli 3.4 milyon Euro…

VAN BRONCKHORST'UN TAZMİNATI KORKUTUYOR!

Daha bir ödeme yapılmamış. Konu FIFA'ya gidecek büyük ihtimalle. 3.4 milyonluk rakam, olacak 5-6 milyon Euro… Bir yanda idari konular bir tarafta sahadaki performans! Bu süreçten çıkmak için Beşiktaş'ın yapacağı tek şey sabır. Zaten başka da şansı yok. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sürekli ülke futbolunda gündemde olduğu bir dönemde siyahbeyazlı takımın tekrar gündeme gelmesi, masadaki ağırlığını ortaya koyması için yapacağı çok iş, kat edeceği çok yol var.