Beş maç kaldı Galatasaray ve Fenerbahçe için.. Galatasaray hâlâ yoğurdu üfleyerek yiyor.. Hem Başkan Dursun Özbek hem de Okan Buruk, "Biten bir şey yok.. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diyorlar.. Bu takımda Osimhen olduğu sürece Galatasaray'ın sırtı yere gelmez.. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'a transferi ligin kaderini değiştirdi. Osimhen, Napoli yönetimiyle kavga etmese Türk futbolseverler de böyle bir yıldızı izleyemeyecekti. Eğer Osimhen olmasaydı, İcardi'nin yer almadığı bu takım şampiyonluk yarışından kopardı...

İcardi rüzgarını bile unutturan Osimhen, Galatasaray'ı taşıdı.. Golleriyle, nefesiyle, arzusuyla, hırsıyla, coşkusuyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle, sevgisiyle.. Daha da yazarım.. Dünyanın en iyi 3 santrforundan biri.. Kalacak mı gidecek mi? İşte herkesin merak ettiği nokta bu.. Yüzde 51 gidecek.. Ve Galatasaray bu ayarda bir futbolcu bir daha alamaz.. Bu nedenle ne yapıp ne edip Galatasaray bu parayı bulup oyuncuyu tutmalı.. Osimhen için mesele para da değil kariyer.. Yani 15 milyon Euro'yu Galatasaray yıllık veriyor.. Özetle Galatasaray şampiyonluk kupasını tuttu.. Bu saatten sonra futbol mucizeleri olmadığı sürece bir şey değişmez.



BEŞİKTAŞ NASIL KURTULUR!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ekonomik olarak önemli hamleler yapıyor.. Yakında seçim var.. Tabii ki her şey futbol takımının elde ettiği başarılara göre şekil alıyor.. Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi ve taraftarını üzdü.. Sayın Adalı kulübün bütün kaynaklarının yok olduğu bir dönemde görev yaparken 30 milyon Euro para da bulup getirmiş.. Beşiktaş'ın daha ödenecek çok borcu var..

Haziran-Temmuz transfer dönemi Beşiktaş için tarihinin en önemli zamanı olacak.. Kimse Beşiktaş'tan büyük transferler beklemesin.. Zaten başkan da bunu şöyle açıklıyor: "75 milyon Euro'luk oyuncu (Osimhen'i kast ediyor) alamayız, böyle bir hayalimiz de yok.." Bu dönemi, zamanı da taraftara iyi anlatmak lazım.. Yoksa sıkıntısı büyük olur..



TFF'DE SEÇİM KULİSİ!

Ligin bitmesine az bir zaman kaldı.. Aslında kulislerde en çok konuşulan konulardan biri, haziranda TFF'de seçim olur mu? Mevcut yönetim Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la soğuk… Hatta bu takımlara Başakşehir de destek veriyor.. Bu kulüpler seçim için düğmeye basmış durumda şu an.. İbrahim Hacıosmanoğlu'nu en çok destekleyen kulüp ise Fenerbahçe.. Fenerbahçe de aslında MHK'den yana dertli ve değişim istiyor.. Lig bitince futbolun genel gündemi seçim olur.. Adları geçen adaylar olsa da açıkçası ben seçim olacağını düşünmüyorum. Ama fırtına kopacaktır!