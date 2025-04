Bu yabancı futbolcu kuralı biliyorsunuz sürekli değişiyor.. Adı kural ama ortada bir kural yok.. Kuralsızlık demek daha doğru olur.. Her TFF yönetimi ayrı telden çaldığı gibi kulüplerin baskısı ile de her sezon başka bir şey uygulanıyor.. Ne yapılırsa yapılsın bu da hiçbir kulübü mutlu etmiyor sonuçta.. En çok Galatasaray şikâyetçi.. Başından beri de sınırsız olsun diyor.. Galatasaray gibi düşünen kulüpler de var.. Şişire şişire yabancı futbolcu transferi yapıyorlar, sonra da "Elimizde 15-20 yabancı var.. Bu kuralı bir daha değiştirelim, bizi kurtarın" diye isyan ediyorlar.. Peki başarı ne? Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmak.. Avrupa o hiç yok.. Hep 'vah vah elendik'.. Önümüzdeki maçlara bakalım! 1977-78 sezonunda iki yabancı ile başlamış her şey.. Sonra 3, 4, 5 derken 14'e kadar ulaşmış.. Formüller müthiş.. Beyin yakıyor.. Birkaçına bakalım zihnimiz yansın biraz: 3+1, 5+1+2, 6+0+4, 6+2, 5+3, 8+6+3, 8+6 ve 12+2… Bu formüllerin hepsi kural diye anlatılmış ama hiç kural olmamış.. Zaten kulüpleri yönetenler de artık bu formülleri unutmuştur.. Kurala uyan da yok.. Yabancıların futbolumuza getirdiği değer, keyif elbette önemli.. Süper Lig'e de bir anlam katıyorlar.. Fakat her kulübün yaptığı yabancı transferlere bakarsak, çoğu FIFA'lık olmuş dosyalar ve arka arkaya gelen transfer yasakları.. Son bir haftada 7 kulübe daha ceza geldi.. Bakın Galatasaray, Tahkim Kurulu'na başvurmuş, yaş kriteri ve 2025-26 sezonu kuralı değişsin diye.. Aslında yabancı sayısını sınırsız yapın ve kural olarak bunu açıklamayın.. Ömür boyu sınırsız kalsın.. Böylece hiçbir sorun olmaz!