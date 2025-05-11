Maçı, favori olan takım G.Saray kazandı.. Trabzonspor için bir sürpriz sonuç acaba olur mu diye bekleyenler olsa da buna Muslera izin vermedi.. 2 farklı devre vardı.. Bu sezon birçok maçta eleştirilse de Uruguaylı kaleci dün G.Saray'ı ilk perdede oyunda tutan isimdi.. Bir libero gibi 23 tane uzun top attı.. Geceye damga vurdu... 50 isabetli pas yapmış Muslera (Galatasaray yönetiminin 1 yıl daha yıldız kaleciyi tutmasını tavsiye ederim.. Kaleci bulmak kolay iş değil). Trabzonspor bol rotasyonlu kadrosuyla kupa finalini düşünse de bitiricilikte eksikti.

İkinci devre roller değişti.. Galatasaray, 3 puanı istiyordu.. Kalitesi vardı, iyi oyuncuları vardı.. Vitesi yükseltti.. Lider olduğunu hatırladı.. Duran top silahını kullandı ve işi bitirdi. Abdülkerim baktı artık Trabzonspor gelmiyor, çıktı kafayla golü buldu.. G.Saray arka arkaya kornerler attı.. Trabzon çaresiz kaldı. Sonrasında Morata da fişi çekti.. Artık bir 1 puan ve şampiyonluk... Trabzonspor evindeki coşkulu taraftarına hüzün yaşattı. Kupa finali çarşamba günü... Fatih Tekke'nin rotasyon yapması kumardı. Bu maçı kazansaydı kupa için de takım öz güven depolayacaktı. Unutmayalım ki G.Saray, Kadıköy'de F.Bahçe'ye karşı oynadığı kupa maçından zaferle ayrıldıktan sonra o moralle şampiyonluk için gaza basmıştı. Özellikle büyük mücadelelerde kazanmanın verdiği motivasyon yorgunluğu unutturur. Tekke'nin Trabzon'a kupayı getirmesi artık şart oldu!..