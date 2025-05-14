1- Lig maçında Galatasaray, ilk yarıda zorlandığı Trabzonspor'u klas ayaklarıyla bulduğu gollerle yenmişti. O gün de maçın favorisi G.Saray'dı, bugün de Galatasaray…

2- 'Bir maçtan fazlası' diye bir cümle vardır… Aslında bu Trabzonspor'a uyuyor. Hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından kupayla baharı bulabilir ve Avrupa kupalarının kapsını açabilir.

3- G.Saray'ın iki konusu var. Birincisi; gelen 25. şampiyonluk ve yapılacak kutlamalar. İkincisi ise, Osimhen ne olacak? Aylardır Nijeryalı yıldız için papatya falları açılıyor. Kalacak mı gidecek mi? G.Saray'da gündemin ilk sırasında.

4- Kaleciler Günay ve Uğurcan maçın en çok konuşulacak isimleri olacak. Son finali olması nedeniyle Okan Buruk, Muslera'ya 'Şans verir mi' diye düşündük ama gelen haberlere göre Günay oynayacak. Uğurcan ise 3 gündür idmana çıkmıyor ama forma giyecek. Kaleciler maçın kaderini tayin edecek.

5- Hücum hattında G.Saray tartışmasız ağır basıyor. Barış, Yunus, Sara ve Osimhen. Bir de bunlara son zamanlarda Torreira (5 gol-6 asist) katıldı. Trabzon için aynı şeyleri söyleyemeyiz, kadroları dar

6- Banza (22 gol-6 asist), Trabzonspor'un en verimli ismi. Osimhen, İmmobile, En-Nesyri kadar konuşulmadı. Takımı Uğurcan'dan sonra ayakta tutan ikinci isimdi.

7- Defansif olarak da G.Saray, rakibine göre formda. Sanchez-Abdülkerim sezona damga vurdu. Trabzon için böyle bir ikiliden bahsedemem. Sakatlıklar nedeniyle değişim yaşandı.

8- Trabzonspor'un kazanması için 11'de oynayanların performansını ikiye, üçe katlaması şart. Ligdeki 45 dakikalık oyun yetmez. O zaman final, kupayla sonuçlanabilir. Batagov, ilk maçta Osimhen'e nefes aldırmamıştı. Bu maçta böyle olursa kupa için şans olur.

9- Gaziantep finale hazır. Her yerde maçın bilboardları var. Dün ve bugün yaklaşık 50 ton baklavanın satılması bekleniyormuş, baharatçılar ve yemek sektörü de mutlu. Hava soğuk ve yağmurlu.

10- Hakem Cihan Aydın sezonun çok tartışılan ismi oldu. Büyük maçlarda görev yaptı, yarı finalde Göztepe-Trabzon sınavını yönetti. Hiçbir turnuvada yarı finalin hakemi finale verilmez ama MHK böyle bir tercihte bulundu. İşinin kolay olmayacağı gerçek.