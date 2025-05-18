Galatasaray, bugün 1 puan alırsa 25. şampiyonluğunu kutlayacak. 3 yıl üst üste Okan Buruk ile tarihi bir başarıya imza atacak. Krizlerin içinden geçe geçe Galatasaray bugünlere geldi. Fenerbahçe'ye göre şanslıydı çünkü geride bıraktığı 2 şampiyonluk vardı. Yani bu sezon şampiyon olamasa da bir şey olmazdı. Sıkıntılı geçen süreçte Okan Buruk'un bile istifası istendi, neler yazıldı neler! Şimdi hepsi unutuldu. Öve öve hocayı bitiremiyorlar. Tabii bir de Osimhen'i unutmayalım. Galatasaray'a hayat veren isimdi.

Sıralama yaparsak takımda 1- Osimhen, 2- Torreira, 3- Yunus Akgün. Bu 3 oyuncuyu sayarım. Bir de 4 numaraya Barış Alper'i koyarım. Özellikle Yunus ve Barış büyük aşama kaydetti. Eren Elmalı, Trabzon'da yokları oynarken Galatasaray'da yıldız oldu. Abdülkerim kendini aştı. Özellikle Türk futbolcular, Okan Buruk ile önemli aşamalar kaydetti. Yanlış çok sayıda transfer de yapıldı ama iyiler onların üstünü örttü. Şimdi Osimhen en çok merak edilen konu. İcardi'nin onayı alınarak gelen Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın elması oldu. Ve İcardi de sezonu kapatınca. Kader işte. Eğer 'Ben kalıyorum' derse yönetim, gereğini yapacak ki artık başka şansı yok. Maliyeti 8 milyar TL. Kalmıyorum derse de işi zor. Onun ayarında kimi bulacaklar! Galatasaray'ı 25. şampiyonluğu için tebrik ederim.