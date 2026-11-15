Türkiye'nin artık tek tek parlayan yıldızlara değil, birlikte mücadele eden bir takıma ihtiyacı var. Kaybetmeye alışmak… Belki de Türk futbolunun bugün yüzleşmesi gereken en tehlikeli mesele bu. Dünya Kupası sürecinden bu yana alınan sonuçlar, sahadaki görüntü ve büyük beklentilere rağmen ortaya konulamayan futbol, ister istemez aynı soruyu gündeme getiriyor: "Bu kadar yetenekli futbolcumuz varken neden gerçek gücümüzü sahaya yansıtamıyoruz? Kadromuzda (şu an olan ya da olmayan) Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen, kendi takımlarında fark yaratan yıldızlarımız var. Arda, Hakan, Kenan, Barış, Ferdi, Zeki, Orkun, Can, Kerem… Her biri önemli bir futbolcu. Ancak Milli Takım söz konusu olduğunda konuştuğumuz isim çoğu zaman Arda Güler oluyor. Elbette Arda büyük bir yetenek. Genç yaşına rağmen taşıdığı sorumluluk ve ortaya koyduğu futbol takdire değer. Ancak bir Milli Takım'ın bütün beklentisini tek bir futbolcunun omuzlarına yüklemek ne doğru ne de adil. Üstelik bu durum Arda'y ı da rahatsız ediyor. Peki diğer yıldızlarımız nerede? Neden onların performanslarını, sorumluluklarını ve takıma katkılarını aynı ölçüde konuşmuyoruz?

DİKKAT! MİLLİ TAKIM'DA KÜSLÜK OLMAZ!

Futbol bir kişinin değil, 11 kişinin oyunudur. Bir oyuncunun parlaması takımı kurtarmaya yetmez. Bir takımın başarısı, herkesin aynı hedef için sorumluluk almasıyla mümkündür. Bizim artık yıldız futbolculara değil, yıldızlardan oluşan bir takıma ihtiyacımız var. Önce takım olmak gerekiyor. Yalçın'ın milli takımın başında atması gereken ilk adımın taktik tahtasından önce soyunma odasında başlaması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcular arasında olduğu söylenen sorunlar, gruplaşmalar ve problemler varsa bunlar çözüme kavuşturulmalı. Milli forma, kişisel hesapların, arkadaş gruplarının ya da bireysel beklentilerin üzerinde olmalı.



TAKIM OLAMAZSANIZ HER ŞEY BOŞA…

Kim daha fazla konuşuluyor, kim daha fazla ön plana çıkıyor, kim takımın yıldızı? Bunların hiçbirinin Milli Takım'ın ortak hedefinden daha önemli olmaması gerekiyor. Sahada herkes birbirinin açığını kapatmalı. Bir futbolcu kötü oynadığında takım arkadaşı onun yükünü almalı. Mücadele yalnızca topla değil, birbirine duyulan güvenle de verilmeli. Çünkü takım olamayan bir kadronun, ne kadar büyük isimlerden oluşursa oluşsun, başarıya ulaşması kolay değildir.

HOCAM TAKTİĞİ BIRAK, ÖZ GÜVEN LAZIM!

Elbette futbolun taktiği, dizilişi, oyun planı var. Ancak bütün bunlardan önce sahaya yansıtılması gereken bir duygu var: Öz güven. Türkiye, rakibinin kim olduğuna bakmadan kendi futbolunu oynayabilmeli. Sahaya korkarak değil, kazanabileceğine inanarak çıkmalı. Geriye düştüğünde dağılmamalı, son düdüğe kadar oyunun içinde kalmalı. 1-2 futbolcunun bireysel yeteneğiyle maç kazanmayı beklemek yerine, 90 dakika boyunca birlikte hareket eden, birlikte üreten ve birlikte savaşan bir takım izlemeliyiz. Yalçın'ın önündeki en önemli görevlerden biri de bu yetenekli kadronun öz güvenini yeniden inşa etmek olmalı

6 ARALIK TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ, UNUTMAYIN!

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin kura çekimi yaklaşırken Türkiye'yi önemli bir süreç bekliyor. İkinci torbada yer alacak olmamız, grup eşleşmeleri açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum. Elbette Fransa, İspanya, Hollanda, İngiltere gibi güçlü rakiplerle karşılaşmak kolay olmayacak. Ancak mesele yalnızca hangi rakibin çıkacağı değil. Asıl mesele, bizim o rakibin karşısına nasıl bir takımla çıkacağ-ı mız. Artık rakip kim olursa olsun sahada kimliğini ortaya koyan bir Türkiye görmek istiyoruz. Korkmayan, sinmeyen, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım…

FRANSA MAÇI BEYAZ SAYFA OLMALI MI!

Yeni bir sayfayı belki Fransa maçıyla açmayacağız. Ancak yeni bir anlayışa, yeni bir takım ruhuna ve güçlü bir futbol kimliğine ihtiyacımız var. Türkiye'nin beklediği şey çok açık. Kimsenin Arda Güler'in yeteneğini tartıştığı yok. Kimse Hakan'ın tecrübesini, Orkun'un potansiyelini, Barış'ın enerjisini ya da diğer futbolcularımızın kalitesini inkâr etmiyor. Ama artık bu isimlerin aynı formanın altında ne kadar büyük bir güç oluşturabileceğini görmek istiyoruz.

BU FORMA HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR

Çünkü milli takımda yıldız olmak başka, yıldızları bir araya getirip takım olmak başkadır. Türkiye'nin artık bireysel kurtarıcılara ihtiyacı yok. Herkesin sorumluluk aldığı, herkesin mücadele ettiği, kimsenin yükü tek başına taşımadığı bir Milli Takım'a ihtiyacı var. Biz bu futbolcuların yeteneğini biliyoruz. Şimdi o yeteneğin sahaya yansımasını bekliyoruz. Unutulmasın: 'Bir takımın gücü, en büyük yıldızının kim olduğuyla değil, birlikte ne kadar güçlü olduğuyla ölçülür.' Artık yıldızları değil, takımı konuşmak istiyoruz. Bu forma hepimizin ortak değeri.