Beşiktaş, Batum'da yalnızca bir futbol maçı kazanmadı. Çok daha büyük bir sınavdan geçti. Sahada rakibiyle, saha dışında ise kendisine yaşatılanlarla mücadele etti. Gürcistan'da yaşananlar, futbol adına da insanlık adına da kabul edilebilir değildi. Beşiktaş taraftarı takımını desteklemek için Batum'a gitti. Ne istedi? Takımının arkasında durmak, tribünde sesini yükseltmek, Avrupa gecesinin heyecanını yaşamak... Peki karşılığında ne gördü?

Maç öncesinde yumruklar, sert polis müdahaleleri, biber gazı ve tribünlerde devam eden gerginlik! Bu nasıl güvenlik anlayışı? Taraftarı korumakla görevli olanlar, neden taraftarın karşısına dikilir? Bir bayrak, bir pankart, bir slogan bu kadar büyük bir şiddetin gerekçesi olabilir mi? Üstelik bu karşılaşma sıradan bir Avrupa maçı değildi. Filistin'de yaşanan insanlık dramı, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar, İsrail'in Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmesiyle büyüyen tartışmalar... Bütün bunlar futbolun atmosferini zaten son derece hassas hale getirmişti. Beşiktaş taraftarının Filistin'e yönelik dayanışma mesajları vermesi de bu atmosferin bir parçasıydı. İnsanların vicdanını ilgilendiren bir meselede sesini yükseltmesi suç değildir.

Şiddet ise hiçbir koşulda kabul edilemez. İsrail'in UEFA üzerinden yürüttüğü şikâyet sürecinin ardından Batum'da yaşananlar, ister istemez soru işaretleri doğurdu. Elimizde bunların koordineli bir organizasyon olduğuna dair kanıt yok. Ancak ortaya çıkan görüntüler, taraftarın neden bu kadar tepki gösterdiğini anlatmaya yetiyor. Ve bütün bunlara rağmen Beşiktaş kazandı! İşte gecenin en güzel tarafı buydu. Tribünde yaşananlara, saha dışındaki gerginliğe, baskıya rağmen siyah-beyazlı futbolcular sahaya çıktı ve mücadelesini verdi.

Beşiktaş formasının ağırlığını hissettirdi. Taraftarını mahcup etmedi. Bu galibiyetin anlamı üç puandan çok daha büyük. Çünkü Beşiktaş, Batum'da yalnızca futbol oynamadı; onuruyla, karakteriyle ve mücadelesiyle ayakta kaldı. Bir de Gazze'nin çocukları var...

Bugün dünyanın birçok yerinde çocuklar bombaların altında yaşam mücadelesi verirken, Beşiktaş tribünlerinden yükselen dayanışma mesajlarının anlamı çok büyük. O çocukların sesini duymak, acılarını unutmamak, onların yanında olduğunu göstermek insanlığın gereğidir. Gazze'deki çocukların bugün Beşiktaş'ın galibiyetine sevindiğini, belki de gözyaşı döktüğünü düşünmek bile insanın yüreğine dokunuyor. Dün gece Batum'da Beşiktaş kazandı. Ama asıl kazanan, şiddetin karşısında dimdik durabilen futbolun ve insanlığın vicdanıydı.