Beşiktaş, Konya deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü. Kâğıt üzerinde üç puan, sahada ise doksan dakikaya sığan büyük bir heyecan, stres ve son bölümde gelen müthiş bir sevinç...Üstelik Konya deplasmanı Beşiktaş için kolay geçilen bir adres değildi. Siyahbeyazlılar bu kez yalnızca rakibini değil, deplasman psikolojisini de yenerek altın değerinde bir galibiyete imza attı. Maçın ilk bölümünde sahnede Vlahovic vardı. Attığı iki golle kalitesini konuşturdu. Birinde müthiş bir vuruş, diğerinde soğukkanlı bir bitiriş... Ancak Beşiktaş'ın hikâyesi burada bitmedi. 2-0'dan sonra sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı!... Öz güven yerini REHAVETE, oyun kontrolü yerini TELAŞA bıraktı. Savunma geri çekildi, orta saha oyundan koptu. Konyaspor da bu fırsatı değerlendirerek skoru 2-2'ye getirdi. İşte o dakikalarda Beşiktaş taraftarının yüreği ağzına geldi. Çünkü bu takımın en büyük sınavlarından biri, öne geçtiği maçlarda skoru koruyabilmek. Büyük takım olmak sadece iki gol atmakla değil, o üstünlüğü doksan dakikaya yayabilmekle ölçülür. Fakat bu kez Beşiktaş pes etmedi! 79. dakikada Trossard sahneye çıktı. Kalitesini ve bireysel becerisini konuşturarak attığı golle takımına hayat verdi, büyük bir kaosu durdurdu. O gol yalnızca skoru değiştirmedi; Beşiktaş'ın kaybetmeye yüz tuttuğu öz güvenini de yeniden ayağa kaldırdı. Şimdi gözler Galatasaray derbisinde!. Konya'da alınan galibiyetin derbi öncesinde Beşiktaş'a önemli bir moral kazandırdığı açık. 2-2'den sonra yeniden ayağa kalkmak, maçın son bölümünde kazanmayı bilmek takım psikolojisi açısından değerlidir. Beşiktaş, Konya'da önemli bir eşiği geçti. Deplasmanda kazandı, moral buldu, derbi öncesinde özgüven depoladı. Taraftarın sevinmesi için sebep var. Teknik heyetin düşünmesi için de!