Futbol sahada oynanır, siyasi baskı masalarında değil! Ancak görünen o ki İsrail, futbolu da kendi siyasi hesaplarının bir parçası hâline getirmekten çekinmiyor. Önce Beşiktaş, şimdi Galatasaray... Türk kulüplerinin üzerinden yürütülmek istenen bu baskı siyasetine artık yüksek sesle itiraz edilmelidir. Beşiktaş'ın İsrail temsilcisiyle oynayacağı maçın Batum'a taşınması yetmedi, karşılaşmanın seyircisiz oynanması için de girişimlerde bulunuldu. Beşiktaş yönetimi direndi, UEFA bu baskıya boyun eğmedi ve maçın seyircili oynanması kararı çıktı. Şimdi de Galatasaray, Filistin'e yönelik insani tepki ve tribünlerde açılan pankartlar üzerinden UEFA'ya yapılan şikâyetlerle karşı karşıya. Tesadüf mü? Türk futbolunun iki büyük kulübü üzerinden peş peşe yürütülen bu girişimlerin yarattığı tabloya kimse gözlerini kapatamaz. İsrail yönetiminin, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında yükselen tepkileri futbol üzerinden bastırmaya çalışması kabul edilebilir mi? Bir tribünde açılan pankarttan rahatsız olanlar, önce kendi ülkelerinin dünyada yarattığı vicdani tepkiyle yüzleşmelidir. UEFA'ya da bir çift sözümüz var: Hukuk, güçlü olanın istediği zaman kullandığı, istemediği zaman görmezden geldiği bir araç değildir. Disiplin kuralları varsa herkese eşit uygulanmalıdır. Siyasi baskılarla kulüplere gözdağı verilmeye kalkışılırsa UEFA'nın tarafsızlığı da sorgulanır. Ancak burada asıl sınav UEFA'nın değil, Türk futbolunundur! Galatasaray yalnız değildir. Beşiktaş yalnız değildir. Bu iki kulüp, Türkiye'nin uluslararası futbol arenasındaki temsilcileridir. Bugün Galatasaray'a yönelen bir girişim karşısında Beşiktaş susmamalı; Beşiktaş'ın karşılaştığı baskıda Galatasaray yalnız bırakılmamalıdır. Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer bütün kulüpler de bu dayanışmanın parçası olmalıdır. TFF ise tribünde oturup gelişmeleri seyredemez! Federasyon derhal hukuki hazırlıklarını yapmalı, UEFA nezdinde gerekli girişimlerde bulunmalı ve Türk kulüplerinin haklarını kararlılıkla savunmalıdır. Ve UEFA... İsrail'in siyasi baskılarına boyun eğerseniz, yalnızca bir kulübün değil, Avrupa futbolunun adaletine ve tarafsızlığına olan inancı da kaybedersiniz.