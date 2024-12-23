MUSTAFA ÇULCU

Kayserispor beşli savunma yaparken Galatasaray, Davinson Sanchez'le tekli savunma yapıyor. Diğerleri gölge markaj. Kayserispor çok pozisyon ve gol de buldu ama Galatasaray yediğinden fazlasını atan bir takım olunca kazanıyor. Mehmet Türkmen ilk defa bir büyük takımın deplasman maçını yönetti, kalibresi, defoları ortaya çıktı. Hakemlikte atletik yapı ve koşu önemlidir ama durmayı, yer almayı, pozisyonları doğru açıdan izlemeyi bilmek lazım. İbiği kesik horoz gibi koşmak hakemlik değildir. Doğru ve adil karar verilmeli, adalet dağıtılmalıdır. Maçın hemen başında Galatasaray lehine verdiği penaltı skandal. Attamah'ın kolları elleri doğal adım ve beden senkronu halinde. Kol genişlemiyor el topa gitmiyor, sadece top ele beklenmedik kısa mesafeden oyuncunun önünden geçerken temas ediyor. Hakemin yorumu rezalet. 'Hatalar karşısında kök analizi yapıyoruz' diye süslü laflarla kamuoyunu oyalayan MHK Başkanı, Beşiktaş maçında elle oynamaya verilmeyen mi esas penaltı yoksa bu verilen uydurma penaltı mı? Kök analiz, hücre nakli mi bilmem ama bildiğim şu ki TFF Başkanı eğer bu ehliyetsiz MHK'nın kökünü kazımazsa futbolun da sizin de bizim de canımız daha çok yanacak. Mertens'e önce Karimi sonra Carole 2 dakika içinde kontrolsüz faul yaptılar. Her iki faul net sarı kart olmalıydı ama hakem bırakın sarı kartları Carole'ün yaptığına faul bile vermedi. Kaleci Onurcan'a 23'te Osimhen net faul yaptı ama hakem faul vermedi. Fakat 60'ta Muslera-Bourabia çarpışmasında şak sarı kart! Mourinho'nun "iyi hakem" demesiyle, iyi hakem olunmuyor. Maçın 1 nolu yardımcı hakemi Emin Tuğrul çok berbattı. Kayserispor'un attığı golde Muslera'ya faul yok. Oyuncuların sahada istediği yerde durmak özgürlüğü vardır. Yeter ki rakibe müdahale ve eylem yapmasın.