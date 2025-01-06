MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe, rakip tanımaksızın plan-proje, futbol aklı olmadan temposuz ve kötü oynuyor. Bırakın çift santrforu, 5 santrforla oynasa nafile. F.Bahçe, yabancı hakem istemek yerine futbola yabancı olanları göndermeli. Dzeko, 2 asist yaptı. Biri En-Nesyri'ye biri rakibe ikisi de gol oldu. Hatayspor beraberlik golünü atana kadar istatistikler sıfır gösteriyordu. Devre biterken En-Nesyri'nin ikinci golü nefes oldu. Ancak oyun temposunda ve iştahında değişim göremedik. Hocasız ve 8 eksikle sahaya çıkan Hatayspor'a karşı oynayan F.Bahçe bu olamaz. Osayi çıktı, Mert Müldür girdi. Tadic çıktı Szymanski girdi. Oysa oyunun çözülmesi için oyun İrfan'ı çağırıyordu ama olmadı. Mourinho'nun oynattığı futbol bu olamaz. Kazanmasına rağmen taraftarın istediği F.Bahçe bu olamaz. Yeni ve genç hakemimiz Oğuzhan Çakır, fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Maçın başında Tadic'e kontrolsüz hareketi dolayısıyla Kilama'ya sarı vermeliydi, göstermedi. 55'te Amrabat'a gösterdi. 37'de F.Bahçe, 46'da Hatay penaltı bekledi; devam kararları doğru. Pedro'nun kayarak Fred'e hareketine sarı çıkmalıydı, kırmızı sınırında bir karttı. Diack'ın Fred'in ayağına kontrolsüz hareketi net sarı karttı ama vermedi. Aboubakar'ın, Fred'e kafayla eylemi var. Futbolda kafa bir nevi silah kullanmak gibi yaralayıcı darbedir, kırmızı doğru olanıydı. Uzatmalarda Szymanski'ye yapılan net penaltı. Sağ dizine müdahale var. Sahada vermesi gereken bir penaltı VAR'dan geldi, hakemin puanı düştü.