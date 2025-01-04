MUSTAFA ÇULCU

Rizespor maça çok istekli ve önde baskı ile başladı. Orta alanı çok kolay geçtiler. Her iki kanattan ama özellikle sol kanattan etkili hücumlar geliştirdiler. Svensson sanki futbolu unutmuş, çaresiz kaldı. Kaleci Mert kalesinde devleşti, sadece ilk 20 dakikada 4 net kurtarışı var. Beşiktaş orta alanda etkisiz kaldı. Basit top kayıpları ve savunma hataları yaptılar. Gol için tek umut Rafa Silva. Rakibin pas hatasını yakalayan Muçi ilk yarı biterken beraberliği sağladı. Beşiktaş için ilk yarı olumsuz, şaşırtıcı bir o kadar da düşündürücü istatistikler vardı. İkinci yarı Rizespor biraz daha etkili olsa da dengeli bir oyun vardı. Immobile sahada yoktu, Salih ise etkili değildi ki, Serdar Hoca'dan doğru zamanda üç değişiklik geldi fakat etki ve skor değişmedi. Ghezzal'ı Beşiktaş'ta bu kadar istekli görmemiştik. Beraberlik Beşiktaş için iyi sonuçtu.

Hakem Ozan Ergün sakin yapısı ve fiziği ile sahaya yakışıyor lakin deneyimsizliği belli oluyor. Oyunu oynatma isteği olumlu ancak faul ve kartlarda standardı yok. Maçın başında rakibin yüzüne yapılması yasaklanmış hareketi dolayısıyla Immobile'ye çıkmayan sarı kart var. Hadziahmetovic'e gösterdiği kart hatalı çünkü pozisyonda faul yok. Mithat'a çıkan sarı kart hakemin üstüne koştuğu içinse doğru, aksi halde bu kart da yanlış. Rizespor'un iptal edilen golünde ilk çıkış anında Taha ofsayt, iptal doğru. Olawoyin'e değişerek yapılan faullere önlem alamadı, oyuncu sakatlanarak oyundan çıktı. Aynı şekilde Gedson'a yapılan faullere önlem alamadı. Ghezzal'in hareketi net sarıydı vermedi. Sarısı olan Hadziahmetovic'in Gedson'un umut vadeden atağını kestiği faulünde ikinci sarı çıkmadı. Son dakikalarda Rizespor penaltı bekledi. Emirhan'ın kolu kapalı, penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Rizespor'un attığı golde çıplak gözle tespit edilemeyecek incelikte ofsayt VAR'dan geldi, gol iptal oldu.