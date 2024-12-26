MUSTAFA ÇULCU

Sadece 3 günlük süreçte 3 maç; Eyüpspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş- Alanyaspor karşılaşmalarında elle oynamalara verilmeyen penaltılar, Kayserispor-Galatasaray mücadelesinde ise verilen penaltı, ülke hakemliğinin içinde bulunduğu seviyenin 'Z' raporuydu. 15 yıldır yabancı eğitmenler tarafından eğitilen hakemliğimiz, son yıllarda düşük profil MHK tercihlerinin getirdiği yetersizlik ve uyumsuzluk sonucu yarım sezonda iflas etti. Ortalık yanıyor, bizim MHK kök analizi yapıyor! Acemileri arenalara atmayı gençleştirme sandılar. İş bilmezlik ve atama yanlışlarınızdan dolayı Oğuzhan Çakır'ı 3 maçta 5 yıl yıprattılar. Arda Kardeşler'i, Volkan Bayarslan'ı, Turgut Doman'ı, Kadir Sağlam'ı, Direnç Tonusluoğlu'nu, Emre Kargın'ı, Mehmet Türkmen'i, Muhammet Ali Metoğlu'nu yardımcılardan Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral'ı (daha sayabilirim) patlattılar. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u sabaha kadar ağlattılar. Kökü geçtim tarlayı kuruttular.

MHK göreve gelir gelmez yarım bıraktığı 8 Mart olayını kendince tamamladı. Yetişmiş, deneyimli hakem ve gözlemcileri liste dışı bıraktı. "Hakemleri gençleştiriyoruz" algısı yarattı. Üst Klasman havuzunda 47 hakemi topladı ama havuzdan sadece 2 hakeme maç verebildi. Kadro mühendisliğini 'Dernek-MHK' çatışması veya iş birliği çizgisine taşıdı. Gecenin sessiz derinliğinde bir kişiye özel olmak üzere 3 ayda 3 kez talimat değişikliği yaptı. Hatalar karşısında hakem kellesi almayı proje sandı. Bir tuşla öğrenebileceği ama aradan 8 hafta geçmesine rağmen hâlâ açıklayamadığı 8 tartışmalı pozisyonu liyakatleri yetmediği için UEFA'ya sordu. Bazı yorumculara bir şekilde yaklaşmayı başarı politikası sandı.

UEFA departmanından gelip TFF bünyesinde İtalyan Roberto Rosetti (Halen UEFA Hakem Kurulu Başkanı), Hollandalı Jaap Uilenberg, İskoç Hugh Dallas (halen Premier Lig hakem eğitmeni) Kuzey İrlandalı Alan Snoddy, Portekizli Vitor Melo Pereira, Polonyalı Pawel Gil, Portekizli Joao Capela, Belçikalı Werner Helsen, Hollandalı Dany Makkelie (halen Elit hakem), Danimarkalı Jorn West Larsen, Collina'nın en güvendiği yardımcı hakemi İtalyan Giovanni Stevanato (Allah rahmet eylesin geçen sene kaybettik) bir kısmı görevini tamamladı gitti, bir kısmı hâlâ görevleri başında ve kendilerine ciddi paralar ödendi-ödenmeye devam ediliyor. Dahası elinde güncel, aktif, elit hakemin, FIFA hakemlerin ve gözlemcilerin, VAR konusunda yetiştirmiş değerlerin ve bu konuda akil adamların, hakem eskilerin varken Almanya ve İngiltere'ye gidip kapı kapı dolaşıp pozisyon sormak, hakem araştırmak, iş bilmezlik veya dostlar alışverişte görsün "Bakın biz bu işe kafa yoruyor, zaman ayırıyoruz" algısı, kandırmacası olsa gerek. Bu şeklide yol yürünemeyeceğini futbolu yöneten kanaat önderlerine birilerinin anlatması gerekiyor.

Önceki dönemlerden bu yana Kulüpler Birliği ile TFF'nin ortak çalışmaları var. Bu dönem ise Kulüpler Birliği'nde sözü geçen birkaç kulüp ne diyorsa MHK onu yapıyor. Ama bu modelin başarısız olduğu görüldü.

Ülke anlayışımıza, kültürümüze ve iklimimize uymayan başka modellerin peşinde koşmak yerine önce bırakın B sınıfı ehliyeti, motor ehliyeti seviyesinde olanlara tır teslim ettiğimiz MHK'dan kurtulun. Ehliyeti uygun yeni MHK bulun.