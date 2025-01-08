MUSTAFA ÇULCU

TFF, bugün yapacağı toplantı sonrası VAR'da yabancı hakem kararını açıklayacak. Konuyla ilgili yorumunuz nedir?

Tahkim Kurulu'nda yaşanan tokat olayından sonra MHK'ya bir tokat da TFF Başkanı'ndan geldi. O kadar anlattık uyardık, 'Bu MHK ile olmaz' dedik ama dinletemedik. Hakemliği ilim ve bilimle, güncel ve de çağdaş çizgiye taşımak yerine hamaset ile yönetmeye kalkarsanız, geçmişe dayalı dernek ve kişisel hesaplaşmaların peşinden koşarsanız, kaos kaçınılmaz olur. Doğuya giden gemiye binip batıya ulaşamazsınız. Kimse bu büyük futbol ekonomisini böylesine hafife alamaz!

Kontrol etmez, denetlemez, sorgulamaz, meydanı boş bırakıp at koşturanlara izin verirseniz olacağı bu. Gelinen duruma sebep olanlar kadar buna izin verenler de sorumludur. Dünya ve Avrupa'da MHK'lar liyakat, çap, kariyer, donanım ve saygınlığı kabul gören eski hakemlerden kurulurken bizde maalesef özellikle son yıllarda farklı kriterler öne çıkınca başarısızlık ve güvensizlik bu çöküşün ve iflasın ana sebebi oldu.

Gençleştiriyoruz mottosuyla adamcılık yapmanın sonucu elde avuçta hakem kalmadı. Bir sezon önce kötü performansları sebebiyle küme düşmüşleri klasman havuzu aldatmacası ile tekrar Süper Lig'e taşıdılar. Üç ayda üç kez talimat değişti, yarım sezonda üçüncü kez klasman yapıldı. Çaresiz kalınınca acemileri sahaya sürerek hatalara çanak tutuldu. Baskı ikliminde VAR'a yaslanan korkak hakem modeli yaratıldı. Hatalarına rağmen arka arkaya maçlar verilerek ödüllendirildi. Başarılıymış algısı yapıldı. Süper Lig hakem yetiştirme alanı değildir. Burada hiç maç yönetmemişlerden, kural hatası yapmışlardan, kendilerine yakın olanlardan, 3. Lig, BAL Ligi hatta amatöre düşmüş kıyıda köşede kalmış hakemliği bırakmışlardan VAR ve AVAR hakemleri oluşturdular. Bu kadro ile VAR'dan bir başarı çıkmaz.



EN İYİSİ POL VAN BOEKEL'Dİ



Geçen sezonun son haftalarında yabancı VAR görev yapmıştı. Performanslarını nasıl bulmuştunuz? Yine Aynı ülkelerden aynı isimler mi olur? İsimler değişmeli mi?

VAR protokol esasları ülkemizde daha fazla olmak kaydıyla dünya ve özellikle Avrupa futbolunda tartışılıyor. Geçen sene 32. haftadan itibaren ülkemize 29 maça yabancı VAR hakemi geldi. En popüler ve başarılı olanı (FB-BJK maçı) Hollandalı Pol van Boekel idi.. Diğerleri ise sıradandı. Mesela İtalyan İrrati, Fransız Brisard, İngiliz Atwell, Alman Dankert, Polonyalı Kwiarkowski'ler gelmedi. Gelenler minor ve majör hatalar yaptılar fakat yabancı oldukları için eleştirilmediler. Geçen yılki Sivasspor- Fenerbahçe maçında VAR müdahalesini Alman Benjamin Brand yerine bir Türk hakemi yapmış olsaydı bugün hakemliği bitmiş evde oturuyor olacaktı. Temel sorunumuz güven ve liyakat. Bu iklimi oluşturamadığımız sürece bu iş düzelmez.



HEPSİNDE YABANCI OLMALI



Madem yabancı VAR kararı uygulanacak, geçen yıl olduğu gibi 4 büyüklerin karşılaşmalarına mı atanmalı yoksa her maçta mı olmalı?

Bu hafta tek VAR müdahale konuşmaları yayınlandı. VAR hakemi "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin'' diyor. Yahu kardeşim formadan çekmeye penaltı için çağırıyorsan, pozisyon bariz gol şansı, ihraç olmalı. Sonra top için mücadeleye sokuyor. Penaltı ve sarı karta dönüyorsunuz. Hakem "Penaltı, sarı veriyorum'' deyince de "Anlaşıldı'' diyorsunuz. En önemli maçlarda bu hatalı yaklaşım ve uygulamalar oluyorsa diğer maçlarda neler oluyor neler... Eğer yabancı VAR gelecekse maç seçilmemeli, futbolun adaleti, eşitliği ve adil oyun adına tüm maçlara gelmeli.