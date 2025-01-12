MUSTAFA ÇULCU

Hakem Mehmet Türkmen'in 12. kural 'Faul ve Fena Hareketler' pozisyon takibi ve yer almalarda sıkıntıları devam ediyor. Maçın başında Beşiktaş penaltı bekledi… Hava topu Ali'nin sol omuzkafadan sekiyor, penaltı yok. Masuaku- Gökdeniz mücadelesinde Bodrum penaltı bekledi, devam kararı doğru. Gökdeniz kendi takılıyor, düşüyor. 29'da İmmobile topla oynayan Seferi topa vuramayıp ayağı İmmobile'ye çarpıyor. Penaltı olmaz, devam kararı doğru. Onur'un ayağına basan Mohommed'e kontrolsüz hareketi sarıydı, vermedi. Hava topu mücadelesinde Ali'nin sol kolu ile Gedson'a yaptığı kontrolsüz hareket net sarı kart ama faul dahi vermedi. Bu darbeyi alan Gedson travma sebebiyle oyundan çıktı. FIFA kokartlı Türkmen'e tavsiyem, zembereği kurulup salıverilmiş, nereye gideceği belli olmayan oyuncaklar gibi koşmak hakemlik değil. Bu pozisyonları çözersen hakem olursun. Mohammed'e yaptığı kontrolsüz harekete Rafa Silva'ya sarı kart ama göstermedi. Bodrum'un 56'da Beşiktaş'ın 59'da attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru. 63'de topla oynayan Taylan, geç kalıp ayağa basan Uduokhai açık ve net penaltı. Hakem vermedi, VAR müdahale etti. Gitti izledi, vermedi. Bodrum'un penaltısı badem oldu! Nasıl olacak bu iş? 75'de Beşiktaş penaltı bekledi. Taylan'ın eli doğal konumda, penaltı olmaz. Rafa Silva, rakibin ayağına bastı, sarı tamam eeee… Uduokhai rakip Taylan'ın ayağına aynı şekilde bastı, ona niye penaltı vermiyorsun? Üstelik OFR'de uzun uzun izliyorsun, tam bir skandal. Bak Türkmen kardeşim, kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Kendine çekidüzen ver, assolist olma, gayretlerinden uzaklaş. Evrensel oyun kurallarını sen değil IFAB belirliyor bilesin.