MUSTAFA ÇULCU

Konyaspor maça golle başladı. Her hızlı çıkışında F.Bahçe kanatlarından büyük boşluklar yakaladı. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde Kramer, stoperlerin arasından kafayı vuruyorsa çevre kontrolü yapmayanlarla 3'lü savunma yapılamayacağı görüldü. Tadic, kalecinin hediyesiyle sağ kanattan elini kolunu sallayarak kolayca Konyaspor ceza alanına girdi ve golü attı. Yine bir Mourinho klasiği izledik. Oyun kötü, üç puan güzel. Hakem Direnç Tonusluoğlu verilmeyen fauller, sarı ve kırmızı kartlar, penaltı… Bu nasıl hakemlik? Sen şimdi "Ben Süper Lig hakemiyim" mi diyorsun?

İlk yarıda Tadic ve Oğulcan'a gösterdiği sarı kartlar doğru ancak 36'da Oğulcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla Kostic'e sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi verdiği korner hatalıydı, çünkü top en son En-Nesyri'den çıkıyor. 52'de Dzeko topa vurmada geç kalıyor, topa Uğurcan vuruyor, Dzeko adım frekansını ayarlayacak zamanı ve basacağı alan varken Uğurcan'ın ayağına, kaval kemiği bölgesine basıyor. Bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahale etmeliydi, ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Kırmızı kart kaynadı gitti. Hava topuna çıkışta Kramer önce rakibin ayağına basıyor, sarı olmalıydı. 67'de yüksek hava topunda Kostic sol el ile rakip Prip'e yaptığı eylem net penaltı ve sarı kart ama bu majör kararda hakem de VAR da yine yoklar. Tacı, korneri, autu, orta alan faullerini herkes verir. Hakemin varlığı, cesareti, kalitesi, markası büyük kararlarda belli olur. Direnç Tonusluoğlu ve Sarper Barış Saka tası tarağı toplayın gidin, bırakın bu işi. Sizden hakem falan olmaz. Yazıklar olsun.