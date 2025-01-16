MUSTAFA ÇULCU

Günümüz futbolunda başarılı bir hakem olmak için yetenek, atletik yapı, fiziksel performans, dayanıklılık, iletişim becerileri, baskıya karşı direnme ve yabancı dil, aranan önemli parametrelerdir. UEFA ve FIFA her organizasyon öncesi davet ettiği FIFA hakemlerini önce fiziksel testlere tabi tutar, başarılı olanlarla yoluna devam eder, başarısız olanları ülkesine geri gönderir. Başarılı olana kadar asla maç vermez. Yani konu çok önemlidir. Bizde de sezon başı ve devre arası bu testler yapılır. Başarısız olana maç verilmez. Bir sezonda iki testi geçemeyen ise klasman düşer.

TFF'nin Fiziksel Gelişim Departman Direktörü, UEFA'dan Belçikalı Prof. Werner Helsen... Bu konuda asla taviz vermeyen, konunun uzmanı ve otoriter bir karakter. Süper Lig hakemi 38 yaşındaki Erkan Özdamar dün yapılan testlerde başarısız oldu. MHK Talimatı (Ağustos-2024) Madde- 44 (i) bendine göre "Bir sezonda iki kez testte başarısız olan küme düşer" diyor. Eğer talimatla ve kelimelerle oynamaz veya bir gecede kişiye özel talimat değişikliği yapmazlarsa (Sezon başından bu yana 3 ayda 3 kez hatta kişiye özel talimat değişti çünkü) Erkan Özdamar'a geçmiş olsun, klasman düştü.

Werner Helsen'in tavizsiz olduğu, kimsenin gözünün yaşına bakmadığı biliniyor. Pabuç pahalı olunca iş mazerete, yani yerli koordinatör Cem Satman'a kalıyor! Bu mazeretlilerde ise başka bir konu dikkatimizi çekiyor. Bunlar bir önceki sezon klasman düşmüş olmasına rağmen Ferhat Gündoğdu MHK'sı genç hakemler mottosu adı altında onları bu sezon üst klasman havuzuna alarak Süper Lig'de maç vermeye başladı...

SONRADAN HEPSİ USAIN BOLT!

İşte yerli koordinatör kontrolünde koşmak için rapor alan genç hakemlerimiz ve yaşları; Yaşar Kemal Uğurlu (44), Sarper Barış Saka (41), Yasin Kol (39), M.Kürşad Filiz (39) ve bir önceki sezonun başarılı maçlar yönetmiş ancak sezon başı ilk koşuda başarılı olamamış, sonra mazeret koşusunda başarılı olmuş isim Volkan Bayarslan (47). Bir de hafta sonu maçları olduğu için koşuya katılmayanlar var; Ümit Öztürk (41), Direnç Tonusluoğlu (35), İlker Yasin Avcı (36), Ömer Faruk Gültekin (27). Yeni FIFA hakemi oldukları için Mehmet Türkmen (32) ve Oğuzhan Çakır (27) ise 1-6 Şubat 2025'te Yunanistan Atina'da seminere katılacaklar. Önce teste tabi tutulacaklar, sonra yabancı dil pozisyon analizi sınavlarına katılacaklar.

Orada bu konularda tolerans sıfır. Bizde de ne hikmetse Werner Helsen olmayınca hepsi müthiş performans gösteriyor, Usain Bolt oluyor, uçuyorlar! Werner Helsen olunca galiba bizim çocuklarda gerginlik oluyor! Ah şu Werner olmasa...