MUSTAFA ÇULCU

G.Saray panik yapmadan ama tempo da yapmadan başladı. Hatay gücü oranında oyun anlayışı belli ya kontratak ya duran toptan gol şansı vardı ki öyle oldu, golü buldu. Düşünün maçta ilk faul, 18. dakikada oldu. Okan hocanın ikinci yarı Sallai ve Kerem tercihleri, G.Saray'ın temposunu yükseltti. İlk yarıdaki statik oyun gitti, rakibi bunaltan müthiş önde baskı ve oyun iştahı geldi. Bir maçta ancak bu kadar pozisyon yakalayabilirsin. Batshuayi ile çift santrfor da galibiyeti getirmedi.

Maçta ilk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarı kartla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize. Osimhen'in ilk ve ikinci devrede attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru. Hatay ceza alanı içinde 32'de Kilama yerden kalkma eğilimi içinde, top önünde ve görüyor, sağ kol-el önündeki topa gidiyor, oynayan el oluyor. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart. Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Penaltı badem oldu. Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal. 52'de hakem pozisyona çok yakın ancak karar verme cesareti yok. Cemali sağ dizi ile Mertens'in sağ dizine faul yapıyor, ayak boşta lakin diz eylemi net penaltı. Hakem çözemiyor, veremiyor. Bu kez doğru VAR müdahalesi ile OFR'den doğru penaltı kararı geldi. Sallai'ye kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fernandes sarı görmeliydi, hakem göstermedi. Aynı futbolcu değişim esnasında itirazdan sarı yedi. Sebep, 4. hakemin proaktif olamaması. Barış'ın iptal edilen golü çok ince bir ofsayt. Ancak teknoloji çözebilirdi, öyle oldu.