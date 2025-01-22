MUSTAFA ÇULCU

Avrupa Ligi'nde hedefi olan bir takım maça nasıl başlaması gerekiyorsa öyle başladı Galatasaray, tribün desteğini de arkasına alarak… Mağlup duruma düşmelerine rağmen oyundan kopmayan rakibi ise beklemediği goller attı ve puan buldu. Dinamo Kiev'in böylesine pozisyon bulması, top rakipteyken Galatasaraylı oyuncuların geriye yaslanmalarındandı.

FIFA'da sona gelmiş 43 yaşındaki Estonyalı Kristo Tohver'ı daha önce yönettiği ülke takımlarımızın maçlarından tanıyoruz. Uluslar Ligi Cebelitarık-Lihtenştayn (2-2) maçında gösterdiği 14 sarı, 1 kırmızı kart ve 2 penaltı ile ilginç bir yönetim gösterdi. Dün de tuhaf kartların çıktığı kötü bir performans sergiledi..

Osimhen'in 31'deki vuruşunda kayarak topa hamle yapan Bilova'nın doğal konumdaki kapalı sol koluna temas eden top penaltı olmaz, devam kararı doğru. Shaparenko'nun 25'te Barış'ın ayağına basması sarı olmalıydı vermedi ama Barış rakibi Kabaiev'in ayağına basınca sarı gördü. Çifte standart oldu. Galatasaray'ın yediği ilk gol öncesi 2 nolu yardımcı hakemin önünden top taca çıkmış (tv görüntüleri) görünüyor ancak burada açı çok önemli, VAR da taç çizgilerinde kamera olmadığı için yardımcının kararına uymak zorunda kaldı ve gol geçerli sayıldı. Tymchyk ceza alanı içinde Barış'ı sarıp sarmalayıp yere indirdi, pozisyon net penaltı ancak hakem önce hatalı kararla Barış topu elle bilerek oynayıp gol atmaya çalıştı diye sarı gösterdi önceden sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç etti. Ancak doğru uygulama ile VAR devreye girdi. OFR'de pozisyonu 18 saniye izleyen hakem, doğru kararla Barış'ın kartını iptal etti, penaltı verdi. Galatasaray 88'de Jelert ile penaltı bekledi fakat Vivcharenko'ya faulü yapan Jelert'ti, penaltı olmaz. Hakem pozisyonu çözemedi, VAR'a yaslandı. VAR protokole uygun davrandı, doğru kararla devreye girmedi.