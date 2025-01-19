MUSTAFA ÇULCU

Her iki takım da kontrollü başladığı oyunda 'Bulursam gol atar yatarım' havasında. Her iki takım da birbirinin müsaade ettiği yere kadar rahat pas yapıyor, bu da ikinci bölgenin ortasına kadar oluyor. Sonra bireysel yetenekler devreye giriyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Immobile ve Gedson; Samsunspor'da özellikle Mouandilmadji. Koca bir ilk yarıda direkten dönen Immobile şutundan başka hiçbir şey yok. Ama uzun aradan sonra bekleyen değil de koşan, pres yapan, geriye gelip top alan Immobile görmek Beşiktaş adına olumlu. Serdar hoca, Mario'yu çıkardı, sola Muçi'yi koydu. Rafa Silva daha etkili olduğu ön bölgeye geldi. Böyle oyuncuları özgür bırakmak lazım ki fark yaratsın. Van Drongelen ikinci sarıdan ihraç olunca Beşiktaş'ın baskılı oyunu geldi. Maç, kaleci Okan ile Beşiktaş forvetleri arasında oynanmaya başladı.

Hakem Kadir Sağlam, 2. dakikada Gedson'a yapılan faulde Van Drongelen'e anında sarı kartını gösterdi. Samsun, 4. dakikada Van Drongelen-Emirhan pozisyonunda penaltı bekledi. Alttan Emirhan'ın rakibine bir dokunuş ve ayakla çekmesi var. İkili mücadele, yorum hakemin VAR karışmaz. Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz. Kadir Sağlam 'devam' dedi. 64'te önceden sarısı olan Van Drongelen'i sadece bir faul olan pozisyonda 2. sarıdan ihraç etmesi olmadı! Hani diyorlar ya 'İkinci sarı kart uzaydan bile kabul görmeli', bu ikinci sarı bırakın uzayı, Dolmabahçe'den bile kabul görmedi. Gösterilmeyen sarı kartlar var. Büyük skandallara alışık olduğumuz için bu hatalar hafif geliyor. Ne hallere düştük.