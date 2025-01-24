MUSTAFA ÇULCU

Lyon, Avrupa Ligi'nde en fazla geçiş hücumu yapan takımlardan biri. Top ile rakip ceza alanında buluşmada 2'nci sırada. Hem bireysel yetenekleri hem de hücum setleri iyi olan bir ekip. F.Bahçe, risksiz, güvenli zaman zaman istekli oyunla 'Atarım üstüne yatarım' olmazsa Mourinho'nun hedeflediği ve istediği 1 puanı alırım dedi ve aldı. Hakem Sozza, 37 yaşında bu sezon İtalya Süper Final'inde Inter-Milan maçını yönetti ancak çok da yetenekli diyemeyeceğimiz bir hakem. Maçın başında Cherki, Fred'in aşiline öyle bir bastı ki sınırda kontrolsüz hareketi net sarı olmalıydı ama skandala bakın ki faulü Lyon lehine verdi. Aynı Cherki, bir ayağa basmayı da Osayi'ye yaptı, hakem sarıyı geçtim faul vermedi. Kumbeti, bacak dik durumda kayarak geliyor, Szymanski'ye gaddarlık içeren bir faul yapıyor. Futbol anlayışımıza göre hız, şiddet, acımasızlık içerdiği için net kırmızı ama hakem sarı gösterdi. 50 yaşındaki VAR hakemi Mazzoleni'nin devreye girmemesinin tek gerekçesi ayağın bir kısmı boşta görünüyor. "Limitli temas-border line" diye düşünmüş olabilir! İlk yarı bitmek üzereyken bu kez Niakhate kayarak İrfan Can'a faul yaptı, net sarıydı ancak hakemin aklı ilk pozisyonda kaldığı için bu kez hatalı bir kararla direkt kırmızı çıkardı. VAR devreye girdi, OFR de pozisyonu 20 saniye izledi, sahaya döndü. Doğru kararla kırmızıyı iptal etti, sarı da kaldı. Abner'in, Dzeko'ya yaptığı faule kart göstermedi. Amrabat kayarak geldi, temas yok ama sarı gördü! Tüm bu kararlar verilenverilmeyen faullerden sonra gel de "niyet" okuma! Nesyri'nin sağ eline çarpan top önüne düştü, vurdu gol oldu. Elle oynadığı için iptal doğru. İtalyanların umutlu olduğu hakem buysa...