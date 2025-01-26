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MUSTAFA ÇULCU
26 Ocak 2025, Pazar MUSTAFA ÇULCU

Ofsayt doğruydu

Elit hakem Halil Umut Meler, ilk yarı maalesef dağınık, kafası karışık ve formsuz. Onun klasında bir hakem, Osimhen'in penaltısında orta sahada topa 40-45 metre mesafede kalamaz. Osimhen atletik yapısıyla öncelik aldı, Adil geç kaldı ve çok açık penaltı ama geride kalan hakem tespit edemedi. VAR'dan müdahale geldi. OFR'de bu kadar net eylemi 40 saniye izledi, sonra doğru kararla penaltıyı verdi. Oğulcan'ın ve özellikle Torreira'nın ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması, çağdaşlığa yakışmayan hakemin aşırı hoşgörü ve idareci yapısı. İlk yarıda 21 faul ve top 20.33 dakika oyunda kalmış! Nerede önleyici, sorun çözen, oyun okuyan hakemlik? Yunus'a çıkan sarı yeterli. Aşırı güç, gaddarlık, yaralayıcılık yok. İkinci yarı Adil'in destek koluna gelen top penaltı olmaz. Devam kararı doğru. İlk yarı Osimhen'in golü açık ofsayt, iptal doğru. Ancak ikinci devre 54'de iptal edilen golünde asisti yapan Barış ofsayt değil ancak öndeki Abdülkerim ofsayttı, o da Guilherme'ye teması topa hamlesini etkilediği için ofsayt. Gol iptali doğru. Kabul görmeyebilir, lakin kural böyle. Ahmed'in sarısı vardı. 76'da Guilherme'nin ayağına basması net sarı ve ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Uzaydan bile göründü ama hakem ihraç edemedi. Saçma sapan kararlar, kartlar… Her kritik kararda açık oturum yaparcasına konuşan, anlatan, izah eden, her kornerde oyuncuları sürekli uyaran bir Meler, bu yönetim anlayışı asla proaktif önleyici hakemlik değil. Bu olsa olsa şark kültürü idareci hakemlik olur. Çok yazık!

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