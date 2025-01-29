MUSTAFA ÇULCU

Avrupa Ligi'nde pek çok takımı ve sıralamayı ilgilendiren en kritik maç olan Twente-Beşiktaş karşılaşmasına, UEFA'nın bir numarası Polonyalı Szymon Marciniak atanmış. VAR'a da UEFA'nın en iyi ilk üç VAR hakeminden biri olan hemşehrisi Tomasz Kwiatkowski... Geçen yıl yönettiği Real Madrid-Bayern Münih maçında sıkıntılar yaşamış olmasına rağmen 44 yaşındaki Marciniak, 3.6 sarı kart ortalaması performansı, olgunluğu, deneyimi ve en önemlisi aurası ile UEFA'nın en iyisi. UEFA bu maçı çok önemsemiş ve gereğini yapmış.

Ajax-Galatasaray, 40 yaşındaki İspanyol Jesus Gil Manzano'ya verilmiş. Son Avrupa Şampiyonası'nda tek maç yönetti, başarısız bulundu, hemen eve gönderildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 1, Uluslar Ligi'nde 1 maç yönetti. Tüm maçlarına baktığımızda sarı kart ortalaması 6.47... İsmi büyük gözükse de çok başarılı bir hakem değil. Dikkatli olmakta fayda var! Çünkü Valencia-Real Madrid maçında top ceza alanına ortalandı ve gol oldu ama o maçı havada bitirdiği için gol badem oldu. Böyle de bir bombası var. VAR'da 48 yaşındaki Carlos del Cerro Grande, AVAR'da tanıdık isim Alejandro Hernandez olacak. İyi olan ise bizim gibi Akdeniz ülkesi olan İspanya hakemlerinin olması.

Midtjylland-Fenerbahçe maçına Mourinho'nun vatandaşı 39 yaşında Portekizli Luis Godinho atanmış. Avrupa Ligi'nde 4, elemelerde 2, Konferans Ligi'nde 1, UEFA Uluslar Ligi'nde 2 maçla bu sezon şu ana kadar başarılı performans gösterdi. Sarı kart ortalaması 4.64... Penaltı konusunda cesur kararları var. VAR'da ise geçen sezondan bu yana neredeyse bizden biri olmuş yerli VAR hakemi diyebileceğimiz Helder Malheiro olacak.



YA CESUR, KORKUSUZ, ÇAĞDAŞ OL YA DA AVUSTRALYA'YA GİT!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanıyor olması dışında önemi olmayan Young Boys-Crevena Zvezda mücadelesine Halil Umut Meler atanmış! Yaşadığı olaylardan sonra bir türlü toparlanamayan, sürekli düşüşte olan Meler'in UEFA'da da düşüşü çok net görülüyor. Tıpkı ülke hakemliğimiz gibi. Üzücü mü? Hem de çoookkk... 38 yaşındaki Meler'e bir abi tavsiyesi vereyim; ya kend-i ni bir an önce toparla, ilk yıllarında olduğu gib içağdaş, tavizsiz, korkusuz, kaygısız, cesur, objektif örnek hakemlik yap ya da başka ülkeye git... Geçen sene Avustralya'dan gelen profesyonel teklifi tekrar gözden geçir, sözleşme yap, hakemliğine orada devam et. Yoksa bu performansla ülkemizde kalan 7 yılında 45 yaşına kadar sana hakemlik asla yaptırmazlar. Bari UEFA'daki konumunu kaybetme.

UEFA'nın atamalarından aldığımız pek çok mesajla birlikte en önemlisi maçların konumu ve kimyası ile hakemin konumu ve kimyasının örtüşmesi. Bu önemli parametreyi okuyup, planlamak liyakat, misyon ve vizyon gerektirir.

Bizde ise yapılması gereken o kadar çok kurumsal ve hukuksal düzenlemeler varken 2 üyesi gönderilmiş, geri kalan 7 üyeden kimsenin katılamadığı, sadece MHK başkanının katıldığı Kulüpler Birliği ortak toplantısında VeTAS mı FerTAS mı ne olduğu tartışılır sistemle 40 kriterli algoritma ile milli piyangoda büyük ikramiye çekilişi yaparcasına hakem ataması yapılacakmış.

'Hamdi Bey'i noter olarak çağırmayı unutmayın ama! Show business...







HAKEMLER CANLI YAYINLA ATANACAK

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün TFF'nin Riva'daki merkezinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile bir toplantı yapacak. Kurul adına toplantıya sadece MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun katılması bekleniyor. Toplantı sırasında canlı yayında Veri Tabanlı Otomatik Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de görevlendirilecek. Önümüzdeki haftalardan itibaren 4. hakem ve gözlemciler de aynı yöntemle atanmaya başlayacak ve atamalar yine canlı yayınlanacak.