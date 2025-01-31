MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe eldeki en kreatif 11'le özgüvenli ve önde baskı ile başladı ve oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Szymanski ile sol kanattan etkili oldu. Duran topta ceza alanı içinde yüksek topta Yusuf gereken müdahaleyi yapamayınca Midtylland'ın golü geldi. Golden sonra Midtylland'a sanki güven geldi öne çıkmaya başladı. Sol kanatta Dzeko kendini unutturduğu anda Fred'in akıl dolu pasını aldı En-Nesyri'ye asisti ile beraberlik golü geldi. Fenerbahçe son lig maçında olduğu gibi ikinci yarıya tempolu girdi yine sol kanat ve Dzeko ile öne geçti. Çağlar savaşçı ruhu ile savunmada iyi oynadı ancak müdahaleleri her an karta dönecek şekilde daha dikkatli olmalı. İsmail ve Mert Hakan'ın maç eksiği hissediliyor. Galibiyet golünden sonra Fenerbahçe'nin geriye yaslanması pahalıya mal oldu. Futbol aklı taktiği ve sonuç önemlidir. Beraberlikle biten maç sonrası kaderini belirlemek diğer maçların sonucuna bağlı oldu. Fenerbahçe bir gol fark ile yola devam ediyor. Portekizli hakem Luıs Godinho basit temaslarda bana mısın demedi oynattı. Oyun kontrolünü hep elinde tuttu. Otoritesi oyunculara yaklaşımı çok iyi ve evrensel hakemlik adına örnekti. Osorio ve Gabriel değişerek Szymanski'ye fauller yapınca Gabriel'i sözlü uyarması etkili oldu. Çağlar ve İsmail'in tatlı sert oyununa izin vermesi çağdaş bir yaklaşımdı. UEFA'nın olmazsa olmazı kulübelerin disiplini ve oyunda zaman geçirmelere karşı önlem alınması Çağlar'a ve Foti ye gösterdiği sarı kartlar yerinde ve doğruydu. Bariz gol şansı olmaz Djiku'ya çıkan sarı kart doğru. Fred'e sarı doğru. Hakem başarılı maç yönetti. VAR hakemine iş düşmedi.