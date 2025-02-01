MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor önde basarak ama son üç maçındaki tempo ve iştahlı oyunundan uzak başladı, sonrasında temposu ve iştahı daha da düştü. Üstelik bay geçtikleri, dinlendikleri, haftanın ardından. Teknik direktörler niye işleyen çarkı ve sistemi bir anda değiştirirler anlayamıyorum! Zaten sezon başından bu yana yaşanan pek çok sıkıntılara rağmen son 3 hafta olumlu bir tablo ve maç dönemi yakalanmışken buna gerek yoktu. Topla oynayan takım Trabzonspor, lakin daha fazla pozisyon bulan Kayserispor'du. Kaleci Uğurcan, sahanın en iyisiydi. Bu Trabzonspor adına düşündürücü bir durum. Şenol Hoca'nın 60'ta yaptığı değişiklikten sonra Kayseri daha fazla pozisyon buldu. Buna bir de Mendy'nin ihracı eklenince beraberlik, bu kötü oyuna rağmen kazanılmış 1 puan oldu. Sezon başında çok eleştirilen Trabzonspor'un benzeri görüntüsü bu maçta kendini gösterdi. Ali Şansalan, ligimizin en deneyimli hakemlerinden. Oyunu hakem ağırlaştırıyor. Kolovetsios ile Eren arasındaki sözlü teması, sarı kartlar yerine kişiliğiyle çözmeliydi. Soyunma odasına giderken hakeme sözlü itiraz eden sarı görmeli. Bu güncel uygulamadır. Ama Kayserili yönetici, sınırları zorladı, kart görmedi. Buradan aldığı tavizle kulübede işi abartınca ihraç oldu. Mendy'ye çıkan ilk sarıda ortak topta temas kaçınılmazdı, karta gerek yoktu. O sarı, 86'da doğru bir ikinci sarıdan kırmızıya döndü. Trabzon'un Banza ile penaltı beklediği pozisyonda faulü, Banza yapıyor. Hakemin bazı faul yorumları oyunu gerdi. Şansalan'ın sahadaki performansı ve öfke kontrolü ile genç hakemlere örnek olmalı.