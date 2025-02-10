MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe'nin oyunu asla şampiyonluk temposu değil. Ancak bağlantı ve sistematik oyun açısından iyi görüntü verdiler. Alanyaspor'un kadro kalitesi zaten belli, Efecan ve Fatih umut üreten oyuncu konumunda. Fenerbahçe'nin bu oyunu yorulmadan, sıkmadan deplasmanda 3 puan için bu düzey takımlara karşı yeterli. Çağlar'dan sonra İsmail ile sakatlanan oyuncu sayısı 10'a yükseldi! Bu talihsizlik mi yoksa incelenmesi gereken önemli bir sorun mu? Mourinho'dan gelen değişiklikler, skoru koruyayım gideyim, Allah bereket versin hamleleri oldu. Cihan Aydın'ın endişe, kaygı, korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu. 49'da Fenerbahçe, 67'de Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğruydu. Hakemin kart standardı rezildi. Verdiği-vermediği, uydurduğu kartların yanında göstermeyip yutturmaya çalıştığı kartlar vardı. Teşebbüsü bile kırmızı olan eylemde Richard'a çıkaramadığın kartı bir düşün Cihan Aydın! Bu görselliğin olduğu ortamda yutturduğunuzu sanmayın, bilin ki kimse yutmuyor.

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TÜRK FUTBOLUNUN DAMARI KESİLDİ!

20 dakikada hakem verdiği kararlarla Adana Demirspor'un içinden geçti. 3. dakikada Arda Kurtulan'a çıkmayan sarı kart, 11. dakikada Mertens ayağını takıyor, teması kendi alıyor ve kendini atıyor. Asla penaltı değil. VAR devreye girmeli penaltı iptal, Mertens'e aldatmadan sarı kart olmalıydı. Yabancı damat VAR hakemi mirası yedi. Skandal bir VAR hakemlik performansı gösterdi. 19. dakikada Mertens'e sarı vermeliydi, vermedi. 21'de Osimhen-Arda Kurtulan mücadelesinde faul bile yok ama Arda'ya skandal sarı çıktı. Sahadan çekilmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Futbolumuz adına çok üzücü. Dünyaya yine rezil olduk. Tüm bunlara sebep olan, çanak tutan, bu maça Oğuzhan Çakır'ı atayan iradeye de yazıklar olsun. Belki yarınlarda çok iyi bir hakem olacak, bir proje hakem olarak görülebilir. EURO 2032'ye hazırlanıyor olabilir ama bu maçlara hazır değil. Bu arkadaş bu baskıya karşı direnemez. Çünkü bu ambiyanslardan etkilenir. VAR'daki yabancı damat ne yapar, gözlerin mi kör! Protokolü mü bilmiyorsun. Kalitesi ve yetenekleri tartışılan bir Danimarkalı. Bari devreye gir, hakemi kurtar.