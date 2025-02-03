MUSTAFA ÇULCU

Hakemliği bilmeyen MHK Başkanı ve akıl hocasının ülke hakemliğine ve futboluna verdiği zararı hâlâ göremiyor muyuz? Yazık oluyor tecrübesiz hakemlere. İlk defa bir F.Bahçe maçına çıkan Burak Pakkan'ın acemiliği ve tecrübesizliği çok net görülüyor. İlk yarıda Ghezzal ve Skriniar'ın oyunu sarı kartsız tamamlaması mucize! F.Bahçe'nin Skriniar ile attığı gol, net ofsayt, iptal doğru. Amrabat'a ve Mocsi'ye kontrolsüz girişleri nedeniyle çıkan sarı kartlar da doğruydu. İlk yarının uzatma dakikalarında Olawoyin'in, Skriniar'ı sarıp sarmalaması net penaltı. Hakemin bunu sahada görüp vermesi gerekirdi ama veremedi! VAR müdahalesi geldi. Avrupa'daki maçlarda bu tür sarılmalara VAR müdahalesinin geldiğini defalarca izledim. Bizde hâlâ tartışılıyor… Esas eksik olan, bu pozisyonda kornerden topun oyuna girip girmediğini göremedik, VAR bize göstermedi. Temel sorun, VAR'ın kamuoyuna eksik bilgi sunumu. Protokol gereği göstermek zorunda. Penaltıyı verirsen Olawoyin'in, ikinci sarıdan ihracı doğru. Ancak ilk sarıyı aldatmadan görmüştü, baskıdan dolayı çıkan o sarı gereksiz bir sarıydı. Hakemlerin sarı kartları gösterirken çok dikkatli olması gerekiyor. Sarısı olan Ghezzal'a ikinci sarı muhtemelen hakeme sözlü tepkiden dolayı çıktı. Doğrusu-yanlışı ile çok tartışılacak kararlar maça damga vurdu. Bu beceriksizlik, hakemden daha çok onu bu maça atayan VeTAS mı FerTAS mı ne olduğu bilinmeyen manuel uygulamalı otomatik sistemde…