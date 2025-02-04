MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray öndeyken bile oynadığı futbol ve tempo ile 'bu maçı alırım' mesajı vermiyor. Rakip ceza alanında üretkenliği az. Sara haricinde oyun kurgusunu üstlenen yok. Gaziantep, merkezden ve her iki kanattan rahat geldi. Sara ve Torre-i ra sarı kart görünce ikinci bölgede Gaziantep daha etkili oldu, ataklar üretti. G.Saray deplasman mucizesi üç puan aldı. FIFA hakemi Kadir Sağlam, sözüm ona ligin usta hakemlerinden ama faullerde, kartlarda standardı yok. Bakıyor lakin görmüyor. Bu iklimde işleri de zor. G.Saray'ın attığı golde Sallai şeklen ofsayt görünüyor. Ancak kaleci topu görüyor ve Sallai kalecinin önüne doğru değil, dışa doğru hareketleniyor, görüş kapanmıyor. Dolayısıyla hakem ve yardımcı 'ofsayt yok, rakibe ve oyuna müdahale yok, gol' dedi. VAR da protokol gereği 'gol' dedi. Diğer bir önemli karar, 23'te Gaziantep penaltı bekledi. Muslera'dan seken, yukarıya doğru şişen-yükselen top beklenmedik ve kısa mesafeden Sanchez'in kaçırmaya çalıştığı sol koluna geliyor. UEFA talimatı, arkadaşından sekip bu şekilde gelen toplarda 'penaltı olmaz' diyor. Penaltı yok, devam kararı doğru. Bir başkası farklı düşünebilir ancak UEFA böyle diyor! Hakemin gösterdiği doğru kartların yanında yanlışları ve göstermediği kartlar da var. Torreira'ya çıkan sarı yanlış. Çünkü sarısı olan Lungoyi'nin eli, Torreira'nın yüzüne yasaklanmış hareketi yapıyor. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem ters faul verdi. Sallai'ye 64'te yapılan faul sınırları zorladı, Gaziantepli oyuncuya kart çıkmadı. Son çeyrekte verdiği vermediği faullerde, kartlarda iyice saçmaladı. Böyle başa böyle traş, maalesef kapasite bu…