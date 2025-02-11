MUSTAFA ÇULCU

Maça önde baskı ile başlayan ve ligimizin iyi futbol oynayan takımı Eyüpspor, ilk dakikalarda Banza'nın hatasından penaltı kazandı. Thiam'ın penaltısında Uğurcan'ın kurtarışı ile Trabzonspor hareketlendi. İkinci yarıda Cham ve Ozan Tufan değişikliği, atak üstünlüğünü getirdi. Taraftarın Dorukhan'a gösterdiği sıcak ilgi, gergin futbol iklimimizde muhteşem bir güzellikti. Hakemleri bu seviyeye yetenekleri getiriyor. Ancak kaygı, korku ve kolaycılık, VAR'a yaslanmalar karar verme yetilerini köreltiyor. Banza'nın ceza alanı içinde Vezo'ya yaptığı açık penaltıyı veremedi! VAR devreye girdi. OFR'de bayağı bir süre izledi ve Eyüpspor'un penaltısını verdi. Yer alma konusunda eksikleri olduğu için orta alanda Ampem ile çarpıştı, ne yapacağını şaşırdı! 36'da Trabzon penaltı bekledi. Nwakaeme'nin ilk vuruşunda top Vezo'nun karnından döndü, sonrasında Yalçın'ın yerdeki destek eline geldi, penaltı olmaz. Hakem yine görmedi, "Görmedim, VAR'ı dinliyorum" diyor! Eyüpspor ceza alanı içinde 52'de yüksek hava topunda Banza, topa vuran Claro arkada, zamanlama hatası yapıp Banza'nın kafasına kafa vurdu. Net penaltı bu pozisyon. Çünkü ortak hava topu değil. Hakem çözemedi! VAR karışmadı, penaltı güme gitti. Sarısı olan Emre Akbaba'nın uzatmalarda Cham'a hareketi kontrolsüz, ikinci sarıdan kırmızı olması gerekiyor ama olmadı! Mehmet Türkmen çok çabuk ve kolay elde ettiği FIFA hakemlik fırsatını çok çalışarak değerlendirmeli. Çünkü bu fırsatlar her hakeme nasip olmaz. Kuş kaçtı mı bir daha geri gelmez.