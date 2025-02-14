MUSTAFA ÇULCU

G.Saray eksiklikleri iliklerine kadar hissediyor. Beraberlik çok güzel dakikada gelse de kulübesiz Avrupa kupalarında mücadele edemezsin. Berkan, Barış, Mertens sahada yoklar. Hücum organizasyonu yok. Vur dibine düş peşine oynuyorlar. Savunma arkasına atılan her top tehlike oldu. Sahanın en iyisi rakibin sol beki Maikuma'nın bonservisi 800 bin Euro ama Jelert'in 9 milyon Euro. Sözün bittiği yer...

UEFA'nın elit kategori 37 yaşındaki Joao Pinheiro Portekiz'in hakemlikte yükselen değeri. Barış'ın 36'da Maikuma'ya yaptığı faul açık ve net penaltı Pinheiro'nun kararı doğru. Alkmaar, 47'de penaltı bekledi Abdülkerim'in hamlesi temiz penaltı yok. Lahdo'ya yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla 51'de Kaan'a çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. G.Saray'ın yediği 4. golde Jelert oyun gereği dışarıda olsa ofsaytı bozan ikinci oyuncu konumunda gol temiz. Diğer kartlar doğruydu. Pinheiro başarılı maç yönetti.

POZİSYON PENALTI!

Fenerbahçe ilk gole kadar çok baskı ve çoşkuluydu. Sonra sanki el frenini çekti. Fred temposuz Amrabat ağır kalınca rakip pozisyonlar buldu. İlk yarı sonuna doğru gelen ikinci gol nefes aldırdı. İkinci yarıya öyle bir tempo ile girdi ki tutabilene durdurabilene aşk olsun. Hakem Nikola Dabavonic, UEFA'nın 1. kategori hakemi. Çok yüksek seviye bir hakemlik performansı göremedik! Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyonda Huerta'nın şutunda top Fred'in sol açık genişlemiş olduğu eline geliyor. Pozisyon penaltı. Ancak bir açı sanki göğüstenmiş gibi. Diğer tüm açılar net el ve penaltı. VAR da kamera açıları farklılık içerirse hakemi desteklemek mantıklı. Sanırım Alman VAR Pascal Müller 2 dakika incelediği bu pozisyonda bunu düşünerek devam dedi. Amrabat'a gösterilen sarı kart saçmalık. Çünkü faulü Vasguez yapıyor kararı ters verdi.