MUSTAFA ÇULCU

Sezon başındaki Beşiktaş ile Solskjaer'in dönemindeki Beşiktaş arasında çok olumlu fark var. Önde baskı, topa sahip olma, oyun kontrolü çok yüksek. Savunma dörtlüsü ön bölgeye daha fazla destek vermeli. Chamberlain klas oyuncu. Fernandes ile birliktelik ve yardımlaşmayı daha üst düzeye taşımalılar. Kanatlar yeterince çalışmayınca İmmobile topla buluşamadı, silik kaldı. Kilidi açmak yine Rafa Silva'ya kaldı. Beşiktaş, sıkışan oyunda ikinci bir kilit açıcı oyuncu bulmalı. Kayserispor, yeni hocası Jakirovic ile kimlik kazandı. Taktik sadakati olan, dirençli, tempolu oynayan, maçı bitiş düdüğüne kadar bırakmayan bir takım. Gol yollarında son dört maçta dört gol bulan Nazon etkili oyuncu. Kayseri etkili olmaya, sık gelmeye başlayınca Beşiktaş kanada Arroyo'yu, merkeze Hadziahmetovic'i, ileriye de Semih'i alarak oyun üstünlüğünü tekrar kazandı. Semih'in çok çalışması lazım. Masuaku, Rafa Silva, Gedson, Mert ve teknik adam Solskjaer alkışı hak edenlerdi. Halil Umut Meler, kuşkusuz ülkemizin en iyi; UEFA'nın da elit hakemi. Maç ve oyuncular üzerinde aurası çok yüksek. Oyuncular çok saygılı. Maçın başında UEFA anlayışı ile sözlü ikazlarda bulunarak oyunu kontrol altına aldı. Bourabia'ya çıkan sarı hatalıydı. Beşiktaş'ın golündeki atak başlangıcında faul beklentisinde oyunu oynatması doğru yorumdu. Bu gol, hakeme artı yazdı. Gol temiz. Golden 3 dakika önce top Svensson'a geçti, o hatalı pas yaptı, artık 2 hamle geriye dönemezsin. Hakemin avantaj ve geri dönüş yorumu hatalıydı. Kayserispor'un golünde atan değil ilk pasta Hasan Ali açık ofsayt. İptali doğru. Uzatmalarda verdiği penaltı çok soft. Dizlerde basit bir temas var o kadar. VAR karışmaz, hakem yorumudur. Kritik haftalarda böylesine usta hakemin performansı kabul gördü.