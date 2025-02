MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe pusuda Galatasaray'ın hata yapmasını bekliyordu. Her iki takım da kontrollüydü. Galatasaray rakip ceza alanında topla buluşmakta zorlandı. Topa daha fazla sahip ama sonuç yok. İlk yarı her iki takım için de gol beklentisi düşük, korner atılmayan orta alan mücadelesi içinde geçti. İkinci yarı özellikle 60'tan sonra Fenerbahçe kulübe zenginliğini kullanarak oyunda daha fazla pozisyon bulan taraftı. Her iki takım da Muhammed Ali gibi ayak dansı yapıyor, tek yumruk hakları var, vuran nakavt yapacaktı. Ama o yumruk gelmedi. Berabere bitti.

55 yıl sonra ligde yabancı hakem görmekten dolayı eski bir hakem olarak çok üzüldüm.

Vincic maçın ilk dakikalarında sözlü ikazlarla oyunu kontrolüne aldı. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Szymanski, kaleci Muslera'ya faul yaptı, gol iptali doğru.

G.Saray'ın 33'te penaltı beklediği Osimhen- Skriniar-Yusuf pozisyonunda devam kararı doğru.

Kaleci İrfan ile mücadelesinde Osimhen'e çıkan sarı doğru.

Dandik, kabul görmeyen fauller çaldı, beklenti içinde olunan bazı net faulleri pas geçti.

Oyuncuların hakeme tepkileri, itirazları Türk hakemlere yaptıkları gibi değildi, frenli ve temkinliydiler.

66'da Skriniar-Davinson yüksek hava topuna çıktılar, hemen arkalarında Lemina'nın koluna gelen kısa mesafede beklenmedik top penaltı olmaz, devam kararı doğru. Bu pozisyonda hakemin ismi Selahattin, VAR'ın ismi Ali olsaydı bu maçtan sonra hakemliği bitmişti. Vincic ve Alen olunca kimsenin sesi çıkmaz.

88'de Sallai'ye çıkardığı sarı kartta bekleyip, avantaj oynatıp, dönüp gösterebilirdi. Barış'ın ceza alanı kenarında Mert yerdeki topta önce destek kol, sonra oynayan kol oluyor. Mert'e sarı kart ve frikik vermeliydi. Gösterdiği sarı kartlar doğru.

Türk hakemleri oyunu salmıyor, oynatmıyor, çok faul çalıyor diye eleştiriliyorlardı, buyrunuz Elit kategori, usta yabancı hakem Vincic… 35 faulle maçı tamamladı. 7 sarı kart çıkardı.