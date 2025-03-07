MUSTAFA ÇULCU

UEFA güvencesi olunca, futbolun izlenme keyfi bir başka. Çünkü herkes sahanın içinde futbola odaklanıyor. Evrensel kurallar, disiplin, saygı, kullanılan destek argümanlar ''Gol çizgisi teknolojisi gibi'' oyunun seyir zevkini artırmaya yönelik. Biz derbiyi elit hakemimize güvenip teslim edemezken UEFA çeyrek finale kadın yardımcı hakemi atayarak kurumsal güvenin cinsiyetten değil, başarıdan geçtiğini bize gösterdi. F.Bahçe uzaklaştıramadığı topta en üretken oyuncuları Dessers'in şok golünün etkisini çabuk atarak oyuna döndü. Rangers, 5-4-1 ile savunmayı kalabalık tutarak merkezden F.Bahçe'ye fırsat vermedi. En zayıf tarafları, hava topu savunmalarıydı ki F.Bahçe kornerden gelen topla golü buldu. Amrabat ve Szymanski orta alanda, savunmada ve hücuma destekte uyumlu ve etkili olamadı. Fizik kapasitesi yüksek ve kompakt oynayan takımlar sene başından bu yana F.Bahçe'yi hep zorladı. Rangers, sabırlı savunma ve hızlı hücum ile hiç hedeften şaşmadan taktik sadakati önde tutarak oynadı. F.Bahçe'yi farklı mağlubiyetten VAR kurtardı.

İspanyol Alejandro Hernandez çok deneyimli ve otoriter bir hakem. Öyle ki Avrupa'da kariyer basamaklarını tırmanırken La Liga'da yönetmediği derbi kalmadı. Temaslı oyuna izin vererek tempo kazandırdı. Oyun yönetimi, otorite ve faul standardı çok iyiydi. Rangers'ın, 55 ve 57. dakikalarda Dessers ile attığı iki gol santimlerle VAR'dan ofsayta takıldı. "Her iki golde de ofsaytlar ancak 2 dakika 12 saniyede tespit edildi." İptaller ve hakemin gösterdiği sarı kartlar doğru. 18 faulle taviz vermeden alkışı ve saygıyı hak eden başarılı bir yönetim gösterdi.