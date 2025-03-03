MUSTAFA ÇULCU

Çok fazla basit top kayıpları yapan, üçüncü bölgeye giderken zorlanan bir Galatasaray vardı. Sara, Sallai ve Barış sahada döküldüler, kanat forvet beklerine destekleri yetersiz kaldı. Kasımpaşa doğru işler yaptı.

Cihan Aydın kolayı seçti, majör kararlarda VAR'a yaslandı. Bazı faul ve kart kararlarında tercihlerini G.Saray'dan yana kullandı. Adil olmayan bir hakemlik profiliydi. G.Saray lehine VAR'dan gelen penaltı doğruydu. Topu dürten Osimhen, geç kalıp faulü yapan kaleciydi. Hakem sahada veremedi. Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda sunulan görüntüye göre, Ouanes topa sahip olmada öncelik almış. Lemina geç kalmış, ayağını salladığında Ouanes'in ayak altına vuruyor. Bu pozisyon sahada hakemin vere ceği penaltı olmalıydı. Hakem, VAR ile iletişime geçti. VAR hakemi Kwiatkowski çok tecrübeli, pozisyonun sahada verilmesi gerektiğini düşünerek, gri pozisyon değerlendirmesi yaptı ve devreye girmedi. Kasımpaşa lehine VAR'dan gelen penaltı doğru. Cuesta; iki kolu ile Can'ı sarmalıyor ve indiriyor. Bariz go l şansı olduğu için de kırmızı olmalıydı. 88'de Osimhen açık ofsayt, gol iptali doğru. Maçı maalesef Cihan Aydın değil, VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski yönetti.

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HAKEM NET SARI KARTLARI PAS GEÇTİ



F.Bahçe'nin sahada futbol ve psikolojik üstünlüğünü engelleyen hiçbir unsur yok. Moral, iştah, tempo ve oyun kontrolü en üst seviyede. Rakibini kalesine hiç yaklaştırmıyor, top rakipteyken de 11 oyuncu topun arkasındaydı. Fenerbahçe tam bir Mourinho takımı olmuş.

Mehmet Türkmen, F.Bahçe'nin içeride 3, toplamda 4. maçına çıktı. Faul ve kart tasarruflarıyla Mourinho'nun sevgisine mazhar olmaya devam ediyor. F.Bahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda top, Thalisson'un sol omuzuna geliyor, devam kararı doğru. Thalisson'a kayarak kontrolsüz girişinde Dzeko'ya çıkmayan sarı kartı kabul edemeyiz. Szymanski'nin yaptığı faulleri hakemin bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum. F.Bahçe'nin 2. golü öncesi top, auta çıkmadı. Üçüncü gol öncesi, Çağlar-Soner mücadelesinde faul yok, devam doğru. Fred'e faulünde Townsend'e çıkmayan sarı kart! Nasıl ki uçana kaçana kart göstermek yanlışsa maçı sarı kartsız tamamlama çabası ve net sarı kartları pas geçmesi de yanlıştır, çağdaş hakemlik değildir. Pozisyonların içinde kalması problemi sürüyor. Oyunu okuyup deplase olmak yerine toptan sonra koşmaya başlıyor. FIFA'daki geleceği adına daha hızlı gelişim göstermeli.