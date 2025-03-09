MUSTAFA ÇULCU

Alper Akarsu yeni jenerasyon hakemlerinden. Geçen hafta yönettiği maçta başarılı değildi. Ancak MHK Başkanı gözlemci notlarına itibar etmeden atama yaptığı için bu hafta tekrar şans buldu, hem de ikramiye gibi Trabzonspor maçında. Hakem performansından anlamayanlar, buyurun seyredin bu maçı. Hataylı oyuncu ilama genişleyerek geliyor ve sol kol yukarıda açık. Net penaltı, hakem sahada doğru karar verdi. VAR devreye girdi, külliyen yanlış. Gitti, OFR'de izledi döndü, penaltıyı iptal etti. Çünkü öz güveni yok. Klasik… 'VAR benden daha iyi biliyor' güvensizliği. İkinci yarı bu kez Banza için penaltı çaldı. Topa vurmak üzere olan Banza'nın ayağına Kerim'in ayağı ile teması var. Bu bir çelme. Banza'nın önünde kale 4 metre ve boş, Banza kaleye vurmak yerine niye kendini bıraksın? Hakem sahada penaltı verdi, olay belki basit bir temas gibi görülebilir lakin VAR asla karışamaz. Hakemin saha kararı geçerlidir. VAR yine çağırdı, hakem gitti OFR'de izledi, döndü iptal etti. Öz güven ve futbol bilgisi yok. VAR protokol uygulama esasları yerle bir oldu. Penaltı yoksa Banza'ya aldatmadan dolayı sarı göster o zaman, o da yok!



HEP Mİ TRABZONSPOR!

Bu nasıl hakemlik? Sarı kartlarda doğrularının yanında hatalar vardı. İki kez top kendisine çarptı, bir kez Abdulkadir ile çarpıştı. Yer alma, pozisyon takibinde büyük eksiklikleri var. Hakemin verdiği her kritik karar hatalı. Hep mi Trabzonspor maçlarına denk geliyor bunlar? Türk hakemliğini acemileri sahaya salarak Sübyan Mektebine çevirdiler. Yazıklar olsun!