MUSTAFA ÇULCU

Alanyaspor; çabuk kullanılan serbest vuruşla G.Saray'ı gafil avladı. Golden sonra Sara, Morata'nın yerine 10 numara pozisyonuna geçti. G.Saray, kalabalık Alanya savunmasını merkezden açmakta zorlandı. Morata'yı oyunda bırakıp, Lemina'yı çıkarıp hücumda bir fazla olma hamlesi riskti ama galibiyeti getirdi.

Yasin Kol şu ana kadar iki ligde sahada en çok maç yöneten hakem. İlginç olan ise ülkemizde kullanılmaya başlandığından bu yana hiç VAR görevi yok. Sadece TFF 1. Lig'de birkaç maçta AVAR görevi yapmış. 15 Aralık 2024'ten bu yana VAR odasının yanından bile geçmemiş. İlk yarı uzatma dakikalarında Morata arkadan yüklenince Aliti'nin sağ kolu oyuncunun kontrolü dışında itildiği için topla temas ediyor. Penaltı olmaz. Hakemin hücum faul vermesi doğru karar olurdu ama devam ettirdi. Cordova'ya kontrolsüz hareketleri dolayısıyla Barış'a ve Eren'e gösterdiği sarı kartlar doğruydu. G.Saraylı oyuncular farklı bir hakem duruşu ile karşılaşınca sözlü itirazlar çoğaldı. Muslera ve Sallai itirazlardan, Ahmed de kontrolsüz girişten sarı gördü. Diğer gösterdiği sarılar doğruydu. Hakemin çabukluğu ve dinamizmi düşük, çevre kontrolü az olduğu için pozisyon içinde kaldı. Kendisine top çarptı, Galatasaray'ın çok önemli kontra çıkışını engelledi. Yunus'un pozisyonunda penaltı beklentisi yersiz, devam kararı doğru. Basit temaslara aldanmadı, oynattı. Sakin yapısıyla az koştu, çok dik durdu. Başarılı maç yönetti.