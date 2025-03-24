MUSTAFA ÇULCU

Macarlar agresif ve sert kontaklarla oyuna başladı. Arda'yı sert müdahalelerle yıldırarak oynatmamaya çalıştılar. Bu nedenle penaltıya kadar topu öne taşımakta zorlandık. İlk 20 dakikada 8 faul var, yedisini Macarlar yaptı. 9. faulde Fiola'ya çıkan sarı "cuk" oturdu ki oyun disiplini ve hakem Zwayer için bu kart otorite demekti. Montella'yı kutlarım, çift ayaklı tur maçları nasıl strateji ve sabırla oynanması gerekiyorsa öyle oynattı. İlk maçın skor avantajı ile amiyane tabirle "gel gel" iyi yaptı ve rakip en kalabalık öne çıktığı anlarda daha ilk yarıda 2-0'ı bulduk. Elit kategori hakemi 43 yaşındaki Felix Zwayer ile VAR'daki vatandaşı Bastian Dankert vazgeçilmez ikili, UEFA'nın en deneyimli isimleri. Zwayer, sert temaslı oyunu önce sözlü ikazlarla kontrol etmeye çalıştı. 14'te Hakan'a yapılan faulde Arda ile harika bir avantajı yakalamıştık çevre kontrolü yapmayınca kesti. 36'da Fiola'nın İsmail'e dikkatsiz müdahalesine doğru bir penaltı verdi. VAR'dan destek geldi. İlk yarı 15 faulün 12'sini Macarlar yapmış ama 3 sarının ikisini biz görmüşüz! Hakem, Szoboszlai'ye karşı çok toleranslıydı. 51'de Arda'ya kayarak kontrolsüz giren Dardai'ye çıkan sarı sınırları zorladı. Bu derece sert futbola izin veren Zwayer, 72'de Abdülkerim-Varga arasında yaşanan basit didişmeyi kart yerine kişilikle çözebilirdi! Diğer çıkardığı sarılar doğruydu. Bu maçtan 31 faul 7 sarı kartla iyi çıktı lakin performansına baktığımızda asla bir Marciniak veya Turpin değildi.