MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe'de anlaşılabilir bir oyun planı yok, basit top kayıpları ve doğaçlama bir oyun var. Samsunspor'u on kişi ile gösterdiği mücadeleden dolayı kutlarım.

Hakeme gelince… Cihan Aydın ne yaptığını bilmeyen, maçı kontrolde sınıfta kalan, sahadaki maçı değil de kafasında kurguladığı maçı yöneten Espen Eskas'ın devamı gibiydi. Oyun başlar başlamaz fauller oldu. Hakem olanı vermedi, olmayanı verdi. Mouandilmadji'ye uydurma bir sarı çıkardı. Aklı sıra tribünün nabzını düşürecek, gönülleri alacak, kafalayacak ya… Ama aynı oyuncunun 15'te Fred'e yaptığı faul ikinci sarıdan kırmızı olacak. Bu kez "Eyvah" dedi, yemedi faulü Samsunspor lehine uyduruverdi. Şark kurnazlığı bir hakemlik! Yardımcı hakem Hakan Yemişken altta kalır mı! O da 18'de Kostic'e bir ofsayt kaldırdı ki, aday hakem kaldırmaz. Fred ve Talisca'yı faullerle yıldırdılar fakat hakem bu taktik faulleri çözemedi, önlem alamadı. Samsunspor, 26'da penaltı bekledi, Holse kendini çok kolay bıraktı, devam kararı doğru. Hakem yer alma sorunu yaşıyor, pozisyon içinde kalıyor, top çarpıyor. Kingsley'e yaptığı faulde Djiku'ya sarı göstermeliydi. 45'te Dzeko ile 49'da Zeki Yavru'nun kapalı koluna gelen topta Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Kaleci Okan'ı zaman geçiriyor diye öncesinde sözlü ikaz etmiştin… 71'de ikinci kez sözlü ikaz olmaz Cihan Aydın, sarı olur! Mouandilmadji'nin sarısı vardı, sözlü itiraz esnasında hakemin koluna temas edince geç de olsa ikinci sarıdan kırmızı gördü, doğru karardı. Kaleciye nihayet zaman geçirdiği için 80'de sarı çıkardı.