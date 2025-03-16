MUSTAFA ÇULCU

Konyaspor maça daha etkili başladı. Pozisyonlar buldu lakin değerlendiremedi. Her iki takım defansı önde tutunca ilk dakikalarda çok ofsayt oldu. Melih Bostan'ın ihracı ile 10 kişi kalan Konyaspor inanç istek olarak oyundan hiç düşmedi. Serbest vuruşu çabuk kullanınca golü buldu. Beşiktaş'ta ikinci yarıda Semih, Muçi ve Emirhan hamlesi geldi. Immobile haftalardır sahada etkisizdi, buna Rafa Silva da eklendi. Chamberlain ve Rashica çok kötüydü. Masuaku ve Gedson ayakta kalan oyunculardı. Konyaspor 9 kişi kalmasına rağmen çok direndi iyi mücadele etti. Beşiktaş'ın oyunu güçlü bir oyun değildi aksine düşündürücüydü. Konyaspor savaştı ve kazandı, "Ben küme düşmeyeceğim" dedi. Konyaspor'u kutluyorum. Sözüm ona en deneyimli hakemlerimizden Ali Şansalan'dan usta ve örnek hakemlik bekliyoruz. Ancak Melih Bostan'ın Paulista'ya kayarak gelişi, kramponlar havada acımasızlık, gaddarlık içeren faulünü görüyor fakat kırmızı yerine sarı çıkarıyor! Neden idare-i maslahata kaçıyorsun, kimden neden korkuyorsun Ali? VAR çağırdı, OFR'de sarı iptal doğru kararla kırmızı geldi. Maçın başında kendisine top çarptı. Düdüğünü düşürdü. Önceki gece Ozan Ergün, dün akşam Ali Şansalan'ın "Hakem Atışı Kuralı"nı tekrar okumalarını tavsiye ediyorum. Joao Mario'nun karta yakın faullerle oynamasını teknik heyet gördü, oyundan aldı ama hakem göremedi. Sarısı olan Ndao'nun Masuaku'ya kontrolsüz eyleminde ikinci sarıdan kırmızı kart doğruydu.